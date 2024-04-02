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        Haberler Gündem Ordu’da ‘patpat’ kazası: baba ve oğlu öldü - Güncel haberler

        Ordu’da ‘patpat’ kazası: baba ve oğlu öldü

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracı kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye savruldu. Ağaca çarparak duran 'patpat' sürücüsü 47 yaşındaki Aydoğan Güzelce ile 15 yaşındaki oğlu Eren hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 19:28 Güncelleme: 02.04.2024 - 19:28
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        Ordu'da 'patpat' kazası: baba ve oğlu öldü
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        Kaza, akşam saatlerinde Kumru-Korgan karayolu Ayazlı Mahallesi’nde meydana geldi. Fatsa-Kumru yolunda seyir halinde bulunan Aydoğan Güzelce idaresindeki tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bahçeye savruldu.

        Araç, ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde sürücü Aydoğan ile oğlu Eren Güzelce’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Baba ile oğlunun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

        Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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