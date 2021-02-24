AA

Ordu'nun Perşembe ilçesi açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına 13 amfora (iki kulplu testi) takıldı.

AA'nın haberine göre alınan bilgiye göre, Medreseönü açıklarında gırgır teknesiyle avlanan balıkçılar, ağlarına çeşitli boyutlarda amforaların takıldığını fark etti.

Bunun üzerine balıkçılar, durumu Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi'ndeki yetkililere bildirdi.

Fakülte yetkilileri tarafından alınan 13 amfora, incelendikten sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi.

Müdürlüğün, 13 amforayı envantere geçirdikten sonra Altın ordu ilçesindeki Etnografya Müzesi'nde sergileyeceği öğrenildi.

AMFORA NEDİR?

Amfora, gövdesinden daha ince olan boyun kısmının altında dibe doğru daralarak sonlanan iki kulplu, antik dönemlere özgü bir çeşit Yunan çömleğidir.

Kelime kökeni olarak amphi yani çift taraflı ve pherein yani taşımak anlamındaki sözcüklerin birleşiminden oluşmuştur.

Boyun kısmının gövde ile dik açı yapacak şekilde birleştiği (boyunlu amfora) veya bu birleşimin düzgün bir eğri ile devam ettiği (tek parça amfora) iki ayrı formu bulunmaktadır.

Boyunlu amforanın, MÖ 9 yüzyılda, tek parça olanın ise MÖ 7. yüzyılda kullanımına başlanmıştır. MÖ 6 – 2. yüzyıllar arasında Tanrıça Athena onuruna düzenlenen şenliklerde içi zeytinyağı ile doldurulmuş siyah renkli ve üzerinde figürler olan amforalar kullanılırdı.

Amforalar, tahıl, zeytin, zeytinyağı ve şarap taşımak için kullanılmıştır. Özellikle Roma döneminde şarap taşımak amacıyla çok sayıda amfora üretilmiştir.