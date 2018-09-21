Habertürk muhabiri Uzay Kesmen'in haberine göre amatör ligde mücadelesini sürdüren Orduspor, 1970'li yıllarda Türkiye liginde büyük başarılara imza atmış, UEFA Kupası'nda Türkiye'yi temsil etmişti. 1972'de Orduspor–Galatasaray maçını tribünde izleyen kadınlara ait bir fotoğraf karesi, bugün bir belgesel projesine konu oldu.

Yönetmenliğini Sezen Kayhan'ın yaptığı "Mor Menekşeli Kadınlar" adlı belgesel filmi, Orduspor'un kadın taraftarlarının 1970'li yıllardan günümüze uzanan hikayesini anlatırken, futbolun da yıllar içinde nasıl endüstrileştiğinin izini sürüyor.





Ancak Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği tarafından projelendirilen belgesel, finansman sıkıntısı nedeniyle tamamlanamadı. Film ekibinin yol, konaklama ile yapım ve kurgu masraflarının karşılanması için fonzip üzerinden internette bir bağış kampanyası başlatıldı.





Yönetmen Sezen Kayhan, "Mor Menekşeli Kadınlar projesi 1972 yılına ait Galatasaray-Orduspor maçından bir fotoğraftan yola çıktı. Bu fotoğrafta tribün tamamen kadın ve çocuklarla doluydu. Günümüz Türkiyesinde görmeye pek alışık olmadığımız bir manzara olmadığı için ilgimi çekti. Daha sonra Orduspor'un çok büyük bir kadın taraftar kitlesi olduğunu keşfettim."