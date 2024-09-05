Organ ticaretine iddianame: Böbrek nakli 10 bin lira

Adana'da organ ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan A.K, F.Ö, M.A.U, A.A.M, E.A.M, M.A.S, S.A.S, A.S. ve Z.M.Z. ile tutuksuz sanıklar E.D. ve M.A.M. ile ilgili cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Adana'ya gelen 2 kişinin pasaportunun sahte olduğunun anlaşılması üzerine havalimanındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldığı, İsrailli gibi gösterilen kişilerin Suriye uyruklu Z.M.Z. ile A.S. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, Suriye uyruklu 2 kişinin böbreklerini para karşılığı satmak için anlaştığı, nakil işleminin gerçekleşebilmesi için de İsrailli alıcılar E.A.M. ve S.A.S'nin akrabaları gibi gösterilip, iki sahte pasaport düzenlendiğinin tespit edildiği bilgisi yer aldı.

REKLAM