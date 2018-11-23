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Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nın vizyon tarihi belli oldu

İlki 2005 yılında vizyona giren "Organize İşler" filminin devamı Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nın vizyon tarihi merak ediliyordu. Oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu gibi isimlerin de yer aldığı Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nın vizyon tarihi belli oldu

23.11.2018 - 15:01 | Güncelleme: AA

Sinemaseverlerin merakla beklediği, ilki 2005 yılında vizyona giren "Organize İşler" filminin devamı "Organize İşler 2: Sazan Sarmalı" 1 Ocak'ta seyirciyle buluşacak.

BKM'den yapılan açıklamaya göre, Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı, başrolünün yanı sıra yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu filmin çekimleri haziran ayında başladı.

AA'nın haberine göre film, İstanbul'un Kadıköy-Moda, İstiklal Caddesi, Galata Köprüsü, Eminönü, Mısır Çarşısı, Kapalıçarşı ve Karaköy semtlerinde çekilerek 8 haftada tamamlandı.

Helikopterle de gerçekleştirilen çekimler boyunca sahadaki yapım ekibinde yaklaşık 400 kişi, filmin aksiyon sahneleri için ise Kore'den gelen 40 kişilik özel bir ekip çalıştı.

Erdoğan'ın yanı sıra filmin oyuncu kadrosunda, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı yer aldı.

Komedi ve aksiyon türündeki, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu edinen filmin tanıtım videosunda açıklamalarda bulunan Yılmaz Erdoğan, şunları kaydetti:

"Asım karakteri yaptığı şeyin yanlış olduğunu bilen ama yapmaya devam eden biri. Hepimiz gibi. Anlatıcılık mesleği bu. Ben bir hayal kurmanın ve sonra onu gerçek yapmanın tamamını bir tek iş olarak görüyorum ve gerçekten kendi içimde ayrı karakterlere bölünerek yapıyorum bunu."

Erdoğan filmi İstanbul'un en kalabalık yerlerinde çekmeyi baştan bir prensip olarak belirlediklerine vurgu yaparak, "Şehrin kalbinin içine girmezseniz o zaman filmi İstanbul'da çektiğiniz bile anlaşılmaz. Sizi çok seven insanlarla, tatlı tatlı fotoğraf çektirmeyi sevip, bayağı İstanbullularla el ele çektik filmi." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, filmde her sahnenin, kameranın dahi organize olduğu bir öyküyü anlatmanın çok eğlenceli olduğunu aktardı. 

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