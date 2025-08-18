Organize İşler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Organize İşler filmi, 18 Ağustos Pazartesi akşamı Show TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem yönettiği Organize İşler filmi, 2005 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Organize İşler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Organize İşler filmi konusu ve oyuncuları...
Organize İşler bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Organize İşler filmi, İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan büyük bir dolandırıcı çetesinin hikayesini konu alıyor. Başrollerini, Yılmaz Erdoğan, Tolga Çevik ve Demet Akbağ'ın üstlendiği film komedi türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Organize İşler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Organize İşler ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
ORGANİZE İŞLER FİLMİ KONUSU NEDİR?
Suçlarla dolu, karmaşık bir şehir olan İstanbul... Masumlar ve suçlular dirsek temasında, birbirlerine uyumlu bir tavırla hayatlarını idame ettirmektedirler. Süpermen kostümü giyip hayatını kazanmaya çalışan sıradan bir adam kendisini bir anda suç dünyasının göbeğinde bulacaktır. Suç dünyasının tam ortasında bir masuma aşık olacak, kendisi dahil herkesin kafasını karıştıracak ve bir şekilde hayatta kalmaya çabalayacaktır.
ORGANİZE İŞLER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)
Tolga Çevik (Süpermen Samet)
Demet Akbağ (Nuran Ocak)
Altan Erkekli (Yusuf Ziya Ocak)
Özgü Namal (Umut Ocak)
Cem Yılmaz (Müslüm Duralmaz)
Erdal Tosun (Üzeyir Kavak)
Tuncer Salman (Tugay Selimoğlu)
Öner Erkan (Silvio)
Ebru Akel (Nilüfer)
Başak Köklükaya (Nergis)
Berfin Erdoğan (Nazlı)
Salih Kalyon (Cemil)
Cezmi Baskın (İzzet Ayna)
Nazmi Kırık (Hıdır Duralmaz)
Neslihan Yeldan (Lalezar)
Deniz Erdoğan (Mıcır Duralmaz)