'Organize İşler - Sazan Sarmalı' dijital platformda...

Film, Netflix'te yayınlanmaya başladı.

Nasıl olur?

'Gösterime 1 Şubat'ta giren ve hâlâ 1237 salonda izleyiciyle buluşan bir film nasıl olur da Netflix'te de yayınlanır?' sorusu gündeme geldi.

Hiç görülmemiş, hiç duyulmamış bir durumdu.

BKM, 15 günde 2.579.230 kişi tarafından izlenen ve Yılmaz Erdoğan'ın en çok izlenen filmi olması beklenen 'Organize İşler Sazan Sarmalı'nı sinema salonlarında gösterimdeyken neden TV'ye sattı?

Şimdi herkes şunu soruyor; 'Sinemaya neden gideyim?'...

Söz konusu anlaşmazlık nedeniyle BKM, 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın gösterimi 1 Ocak'tan ileri bir tarihe ertelemişti.

Ve 'Kampanyalı bilet uygulaması sona ermeden, sinema bileti ücretleriyle patlamış mısır ve içecek ücretlerini ayırmadan filmi gösterime çıkarmıyoruz' demişti.

Ardından Cem Yılmaz'ın 'Kara Komik Filmler'in ve Şahan Gökbakar'ın 'Recep İvedik 6'nın gösterimini aynı sorundan dolayı ertelemesi üzerine sinema sektöründe büyük bir kriz yaşanmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, hazırladığı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi önce TBMM tarafından kabul edilmiş, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Sonuç olarak yeni sinema yasasıyla birlikte yapımcıların şikayet ettiği kampanyalı bilet uygulaması sorunu çözülmüştü. Sinema bileti ayrı, yiyecek - içecek ayrı satılacak, filmlerin elde ettiği hasılat net olarak görülebilecekti.

Peki buna rağmen BKM, 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nı Netflix'e neden sattı?

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre nedeni şu;

BKM, 'Organize İşler - Sazan Sarmalı', Netflix'e satmadı, satmıştı.

Mars Cinema Group ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle filmin sinema salonları için akıbetinin ne olacağı, anlaşmazlığın ne zaman son bulacağı belli değilken, kısacası yeni sinema yasası henüz çıkmamışken satılmış, yayınlanma tarihi belirlenmişti.

BKM ile Netflix'in anlaşma yapmasından sonra yeni sinema yasası çıktı.

Yasanın çıkarak kampanyalı bilet sorunu ortadan kalkınca 'Organize İşler - Sazan Sarmalı', sinema salonlarında gösterime çıkarıldı.

Kısacası, bir filmin hem sinemada hem de dijital platformda aynı anda izleyiciye sunulması sadece 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'na özel bir durum oldu.

Bundan sonra filmlerin aynı anda hem sinema hem de dijital platformda olma durumu söz konusu değil.

Çünkü yapımcıların filmlerini aynı anda hem sinema salonlarına hem de dijital platformlara vermeleri bindikleri dalı kesmeleri anlamına gelir.

Çünkü 1980'lerin ortalarındaki video kaset furyasında olduğu gibi ortada tek bir sinema salonu da kalmaz Türk sineması da...

Bu arada Netflix, bir aylık deneme sürecinde ücretsiz. 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın deneme sürecinden sonra Netflix'in abone sayısının artışına ne kadar etkisi olduğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz.



