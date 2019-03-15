Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, eşi Sevim Emre ve Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva ile akşam yemeği yedikten sonra çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gencebay, “Bugün önemli bir misafirimiz var onun için bir araya geldik yemek yedik” dedikten sonra evinin yolunu tuttu.