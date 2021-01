Türk Edebiyatının dünya çapında üne kavuşmuş yazarlarından biri olan Orhan Pamuk, araştırılıyor. Nobel ödülünü kazanan ilk Türk romancı olan Orhan Pamuk'un hayatı ve kitapları merak konusu oldu. Peki, Orhan Pamuk kimdir, kaç yaşında? Orhan Pamuk ne zaman, hangi kitabıyla nobel aldı?

ORHAN PAMUK KİMDİR?

Tam adıyla Ferit Orhan Pamuk 7 Haziran 1952 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Birçok başka edebiyat ödülünün yanı sıra Nobel Edebiyat Ödülünü kazanarak bu ödülü alan en genç kişilerden biri olmuştur. Kitapları altmış üç dile çevrildi, yüzü aşkın ülkede yayımlandı ve 13 milyon baskı yaptı. 2006 yılında TIME dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri seçilen Pamuk, Nobel ödülünü alan ilk Türk vatandaşıdır.

Bir süre Taraf gazetesinde makaleler de yazmıştır.

ORHAN PAMUK HAYATI

Orhan Pamuk yazarlığa 1974 yılında başladı. 1979 yılında ilk romanı olan "Karanlık ve Işık" ile katıldığı Milliyet Roman Yarışmasında birincilik ödülünü Mehmet Eroğlu ile paylaştı. Bu romanı 1982 yılında Cevdet Bey ve Oğulları adıyla yayımlandı. 1983 yılında bu kitapla Orhan Kemal Roman Ödülüne layık görüldü.

Pamuk'un daha sonra yazdığı kitaplar da çok sayıda ödül kazandı. İkinci romanı olan Sessiz Ev 1984 yılında Madaralı Roman Ödülünü kazandı. Bu romanın Fransızca tercümesi de 1991 yılında Prix de la Découverte Européenne ödülüne hak kazandı. 1985 yılında yayımlanan tarihi romanı Beyaz Kale ile 1990 yılında ABD'de Independent Award for Foreign Fiction ödülünü kazandı ve yurt dışında tanınmaya başlandı. Orhan Pamuk, 2002 yılında yayımlanan Kar kitabını, Türkiye'nin etnik ve politik meseleleri üzerine kurulu bir politik roman olarak tanımlamaktadır. Kar romanı Amerika Birleşik Devletleri'nde 2004 yılında "yılın en iyi 10 kitabından biri" olarak gösterilmiştir. Yıllar geçtikçe Orhan Pamuk'un Türkiye dışındaki ünü artmaya devam etti. 1998 yılında yayımlanan Benim Adım Kırmızı 24 dile çevrildi ve 2003 yılında İrlanda'nın ünlü International IMPAC Dublin Literary Award ödülünü kazandı.

Romanlarının dışında, yazılarından ve söyleşilerinden seçmelerin ve bir hikâyesinin yer aldığı Öteki Renkler (1999) ve Ömer Kavur'un yönettiği Gizli Yüz adlı filmin senaryosu (1992) vardır. Bu senaryo, 1990 yılında yayımladığı Kara Kitap romanındaki bir bölümden yola çıkılarak yazılmıştır.

Orhan Pamuk ABD'de yayımlanan Time dergisinin 8 Mayıs 2006 tarihli sayısının "Time 100: Dünyamızı Biçimlendiren Kişiler" başlıklı kapak yazısında tanıtılan 100 kişiden biri oldu. 2007 Mayıs'ında yapılan 60. Cannes Film Festivali'nde jüri üyeliği yapmıştır.

ORHAN PAMUK NE ZAMAN NOBEL ÖDÜLÜ ALDI?

Orhan Pamuk 12 Ekim 2006 tarihinde Nobel Edebiyat Ödülünü kazanarak Nobel Ödülü kazanan ilk Türk olarak tarihe geçmiştir. Akademi'nin 12 Ekim 2006 günü saat 14:00 civarında yayınladığı,

“ 2006 Nobel Edebiyat Ödülü 'Kentinin melankolik ruhunun izlerini sürerken kültürlerin birbiriyle çatışması ve örülmesi için yeni simgeler bulan' Orhan Pamuk'a verilmiştir. „

şeklindeki basın bildirisiyle Nobel Edebiyat Ödülü'nün Orhan Pamuk'a verildiği resmen açıklandı. Pamuk 7 Aralık 2006'da, İsveç Akademisi'nde Babamın Bavulu başlığı altında hazırladığı Nobel konuşmasını Türkçe yaptı, Türkçe bilmeyen izleyiciler ellerindeki çeviri metinden konuşmayı takip etti, birçok televizyon kanalı konuşmasını canlı yayınladı. Orhan Pamuk ödülünü 10 Aralık 2006 günü Stockholm Konser Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde İsveç kralı XVI. Carl Gustaf'ın elinden aldı.

ORHAN PAMUK ROMANCILIĞI

Orhan Pamuk'un romancılığı postmodern roman kategorisinde değerlendirilmektedir. Eleştirmen Yıldız Ecevit Orhan Pamuk'u Okumak adlı kitabında onun avangard romancılığını değerlendirmektedir. Özellikle Beyaz Kale, Kara Kitap, Yeni Hayat, Benim Adım Kırmızı’dan yola çıkarak bize kendisini ve olayların gelişimini anlatır. Aynı şekilde edebiyat tarihçisi Jale Parla da Don Kişot'tan Günümüze Roman adlı kapsamlı yapıtında Benim Adım Kırmızı'dan hareketle Orhan Pamuk'un eserlerini karşılaştırmalı edebiyat bağlamında irdeler. Parla'ya göre Pamuk, Türk romanının aldığı önemli dönemeçlerin sahibi olan bir yazardır. Doğu-Batı sorunsalıyla estetik düzeyde hesaplaşmaya yönelen Ahmet Hamdi Tanpınar ve Oğuz Atay gibi önemli yazarlardan biridir.

Pamuk, bu sorunsalı kültürel ve felsefi içerimleriyle edebiyatına taşımış, özellikle Kara Kitap'ta bu tema bağlamında önemli, çok katmanlı bir edebi metin örneği sergilemiştir. 2016 yılında okurlarıyla bir araya gelen Orhan Pamuk, niçin yazdığı sorusuna: "Benim yazdığım gibi kitaplar yazılsın da okuyayım diye yazıyorum. Bir türlü mutlu olamadığım için yazıyorum, demek ki mutlu olmak için yazıyorum." diye cevap vermiştir. Pamuk, bir söyleşisinde ise kendi romancılığı için: "Ben edebi ilhama inanıyorum. Bir akşam uyurum, bir sabah kalkarım ki bir roman gelmiş, yukarıdan bana yollanmış. Hop, üç günde yazı yazıp verebilirim" ifadelerini kullanmıştır.

ORHAN PAMUK KİTAPLARI



Cevdet Bey ve Oğulları, roman, İstanbul, Karacan Yayınları, 1982,

Sessiz Ev, roman, İstanbul, Can Yayınları, 1983,

Beyaz Kale, roman, İstanbul, Can Yayınları, 1985,

Kara Kitap, roman, İstanbul, Can Yayınları, 1990,

Gizli Yüz, senaryo, İstanbul, Can Yayınları, 1992,

Yeni Hayat, roman, İstanbul, İletişim Yayınları, 1994,

Benim Adım Kırmızı, roman, İstanbul, İletişim Yayınları, 1998,

Öteki Renkler, yazılarından ve söyleşilerinden seçmeler, 1999,

Kar, roman, İstanbul, İletişim Yayınları, 2002,

İstanbul: Hatıralar ve Şehir, anı, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2003,

Babamın Bavulu, Nobel Söylevi, İstanbul, İletişim Yayınları, 2007,

Masumiyet Müzesi, roman, İstanbul, İletişim Yayınları, 2008,

Manzaradan Parçalar, yazılarından ve söyleşilerinden seçmeler, 2010,

Saf ve Düşünceli Romancı, Harvard Üniversitesi'nde verdiği Norton Dersleri, İletişim Yayınları, 2011,

Şeylerin Masumiyeti, Masumiyet Müzesi Kataloğu, İletişim Yayınları 2012,

Ben Bir Ağacım, Seçmeler, Yapı Kredi Yayınları, 2013,

Kafamda Bir Tuhaflık, roman, Yapı Kredi Yayınları, 2014,

Kara Kitap 25 Yaşında (Numaralı Özel Baskı),roman, Yapı Kredi Yayınları, 2015,

Resimli İstanbul - Hatıralar ve Şehir, anı, Yapı Kredi Yayınları, 2015,

Kırmızı Saçlı Kadın, roman, Yapı Kredi Yayınları, 2016,

Hatıraların Masumiyeti, anlatı, Yapı Kredi Yayınları, 2016,

Babalar, Analar ve Oğullar / Cevdet Bey ve Oğulları; Sessiz Ev; Kırmızı Saçlı Kadın (Delta/Romanlar, cilt I),Yapı Kredi Yayınları, 2018,

Balkon, (Önsöz ve Fotoğraflar),Yapı Kredi Yayınları, 2018,

Turuncu, (Önsöz ve Fotoğraflar),Yapı Kredi Yayınları, 192 sayfa, 350 fotoğraf, 2020;