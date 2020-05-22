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Ranini.tv'nin haberine göre; Orhan Pamuk'un en sevilen eserleri arasında yer alan Masumiyet Müzesi, diziye uyarlanıyor.

Yaklaşık iki yıldır gündemde olan bu projenin başrolünde yer alması için Kıvanç Tatlıtuğ isminin geçtiği ancak Erik Barmack’ın aklında başka bir isim olduğu konuşuluyor.

Bu ismin ise Netflix’in Türkiye'deki ilk orijinal yapımı olan Hakan: Muhafız‘ın da başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy olduğu iddia edildi.

29 yaşındaki Çağatay Ulusoy, dünya çapında yapımcılığını yaptığı ve bünyesinde bulundurduğu dizilerle dikkatleri çeken Netflix'in ilk Türk dizisi olan özelliği taşıyacak olan 'Hakan: Muhafız'ın başrolünde yer alıyor.

Netflix'in ilk Türk dizisi olan 'Hakan: Muhafız', geçtiğimiz aylarda 3. sezonu ile izleyenleriyle buluştu. Dizide, Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı 'Hakan' karakterinin 'Harun'a dönmesi ise dikkat çeken sahneler arasında yer aldı.

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

Çağatay Ulusoy, Boşnak bir anne ve Bulgaristan göçmeni bir babanın oğlu olarak 23 Eylül 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2010'da Best Model Türkiye birincisi oldu. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nde eğitimine başlayan Ulusoy, aynı zamanda Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almaya başladı. Ayrıca, oyuncu Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün sanat okulu Akademi 35 Buçuk'da oyunculuk dersi aldı.

2010 yılında Arka Sokaklar dizisi ve Recep İvedik 3 filminde figüran olarak oynayan Ulusoy, oyunculuk kariyerine Show TV'de 2011 yılında yayınlanmaya başlayan "Adına Feriha Koydum" adlı dizide canlandırdığı Emir Sarrafoğlu karakteri ile adım attı. Aynı yıl içerisinde başrolünü Engin Altan Düzyatan ve Özge Özpirinçci ile paylaştığı "Anadolu Kartalları" adlı sinema filminde oynadı. Filmde canlandırdığı Ahmet Onur karakteriyle büyük ilgi topladı.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Ece Yörenç'in kaleme aldığı 2013-2015 yıllarında yayınlanan "Medcezir" adlı dizide (Yaman) karakterine hayat verdi. Çağatay Ulusoy kariyerinin büyük çıkışını bu dizide yakalamış, büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştur. Ayrıca ilk reklam filmini jean firmalarından biri ile gerçekleştirdi ve 2016 yılı itibariyle o firmanın marka yüzü oldu.

Leyla Lydia Tuğutlu ile başrolünü paylaştığı 2015 yapımı "Delibal" adlı sinema filminde (Barış) karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy, 19 Eylül 2016 tarihinde SHOW TV ekranlarında yayın hayatına başlayan 'İçerde' adlı dizinin başrolünü canlandırmaktadır.