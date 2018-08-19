Oriente Petrolero - Wilstermann maçı rakamları

Bolivya Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Oriente Petrolero, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü Wilstermann takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 02:30. Oriente Petrolero 10 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Wilstermann 8 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Oriente Petrolero, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Wilstermann son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 710 kodlu maçı oynayanlar; Oriente Petrolero galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Wilstermann galibiyet oranı 0.00.

Oriente Petrolero son haftadaki Bolivar müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Wilstermann ise Real Potosi maçında 0-0 berabere kaldı.

Oriente Petrolero, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 4 gol yedi.

Wilstermann ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Wilstermann, 1 gol atarken 4 gol yedi.

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