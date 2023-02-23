Orkide Nasıl Bakılır?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Orkide Nasıl Bakılır? Evde Püf Teknikleriyle Orkide Bakımı ve Sulama
ABONE OL

Orkide nasıl bakılır? Evde püf teknikleriyle orkide bakımı ve sulama

Çiçek çeşitleri arasında özel bir yere sahip olan orkide, pek çok kişinin en sevdiği saksı çiçeklerinden biridir. Sevenlerin özenle bakımını üstlendiği orkide çeşitleri, evlerin en güzel noktalarına canlılık katmaya devam ediyor.

Orkide Nasıl Bakılır? Evde Püf Teknikleriyle Orkide Bakımı ve Sulama
HABERTURK.COM

Orkide, iyi bir bakım ile güzelliğini daima korur. Özel günlerin kurtarıcısı olan bu çiçek, zamanla çoğalabilir ve hayatınıza renk katar. Eğer bir orkide almayı düşünüyorsanız ya da sevdiğiniz birinden hediye aldıysanız ancak nasıl bakacağınız konusunda bir fikriniz yoksa içeriğimizin devamına göz atarak “Orkide nasıl bakılır?” sorusuna cevap bulabilirsiniz.

Orkide Nasıl Bakılır?

Orkide, diğer çiçeklerden farklı olarak özel bir konuma sahiptir. Sevgililer Günü, Anneler günü ve doğum günü için tercih edilebilecek güzel ve benzersiz bir hediye olarak sunulur. Ancak Orkide bakımı nasıl yapılır? sorusu, bu güzel çiçeğe sahip olanlar tarafından merak konusu olmaktadır.

  • Öncelikle orkide bakımı için en önemli faktörlerden biri ortamın sıcaklığıdır. Çok fazla güneş sevmeyen bir çiçek türü olduğu için direkt güneşe maruz bırakılmaması gerekir. Daha basit anlatmak gerekirse aydınlık bir ortamda olması ancak güneşle çok fazla temas etmemesi önemlidir.
  • Evler için en ideal ortam pencerenin direkt ön tarafı değil, pencere yanları olmalıdır.
  • Saksı seçimi, orkide yetiştirmek için önemli bir unsurdur. Orkideyi 10-12 cm ufak saksılarda yetiştirmek ideal bir seçim olacaktır. Orkide büyüdükçe saksının boyutunu büyültmeniz gerekir. Bu çiçek türü çok büyük ya da çok küçük saksıları sevmez. İdeal boyutunda bir saksıya ihtiyaç duyar.
  • Saksı toprağının yetersiz olması durumunda değiştirilmesi önemlidir. Bazı durumlarda saksıda yer alan toprağın yapısı bozulabilir ve bu durum orkidenize zarar verebilir. Bu durumun önüne geçmek için belli aralıklarla toprağı kontrol edin ve gerektiğinde toprağı yenileyin.
  • Pek çok saksı çiçeği fısfıs yöntemi ile sulanmaktadır ancak bu durum orkide için geçerli değildir. Eğer bu yöntem ile orkide sulanırsa yapraklar kurumayabilir ve bu durum çiçeğinizde mantar problemlerine yol açabilir.
  • Orkide bakımı nasıl yapılır”? sorusunun bir diğer cevabı ise budama yöntemidir. Orkide, uzun seneler canlılığını korur ve belli dönemlerde çiçek verir. Eğer orkideniz için budama döneminin ne zaman olduğunu düşünüyorsanız bilmeniz gereken en önemli nokta, çiçek vermediği dönemleri takip etmektir. Eğer orkideniz çiçek vermeyi bıraktıysa dallarını özenle budamanız gerekir. Yanlış bir budama yapmanız durumunda çiçeğiniz hasar görebilir ya da ölebilir.

Orkideye Ne Kadar Su Verilir?

Orkide bakımında dikkat edilmesi gereken en önemli faktörlerden biri sulama yöntemidir. Yeterince hassas bir yapıda olan orkideler doğru sulama yöntemi ile yıllarca yaşayabilir ve çiçek vermeye devam edebilir. Peki, orkideye ne kadar su verilir? Orkide yetiştirmek isteyenlerin hâkim olduğu sulama konusu pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Öncelikle orkideyi ne zaman ve ne kadar suladığınıza büyük bir özen göstermeniz gerekir. Orkide sulamanın bazı yöntemleri vardır.

  • Daldırma Yöntemi: Önceden dinlendirilmiş su dolu bir kap içerisine orkideyi oturtabilir, yaklaşık olarak 10-15 dakika bu suyun içinde bekletebilirsiniz. Tüm köklerin sulandığından emin olduğunuzda saksıyı su dolu kaptan çıkarın ve fazla suyun süzülmesinin ardından orkideyi eski yerine koyun. Bu işlemi haftada bir kez uygulamak yeterli olacaktır.
  • Doğrudan Su Dökme Yöntemi: Haftada bir kez yapabileceğiniz bir diğer uygulama doğrudan sulamaktır. Dinlendirilmiş su ile saksıyı sulayabilir, saksı tabağında kalan suyu dökerek uygulamayı sonlandırabilirsiniz.
  • Buz Küpleri İle Sulama Yöntemi: Bu yöntem ile birkaç buz küpüne ihtiyaç vardır. Bitkinin yapraklarının altına, yaprakları ıslatmayacak şekilde buz küplerini yerleştirin. Buzlar eridikçe toprak tarafından kolayca emilecektir. Buzlar tamamen eridikten sonra saksı tabağını kontrol edin. Eğer fazla su aktıysa saksı tabağını boşaltın.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 22 Şubat 2023! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı! Tıkla, öğren!
YAŞAM 22 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları
TIKLA, ÖĞREN! Şans Topu sonuçları bugün AÇIKLANDI! 22 Şubat 2023 Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar
YAŞAM Şans Topu'nda kazandıran numaralar
Rüyada Anahtar Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Ev Anahtarı Görmek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Anahtar Görmek
Rüyada Ateş Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Ateş Görmek ve Söndürmek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Ateş Görmek
Rüyada Civciv Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Yumurtadan Civciv Çıkması Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Civciv Görmek
Rüyada Halı Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Yeni Halı Görmek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Halı Görmek
Rüyada Savaş Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Savaş Çıktığını Görmek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Savaş Görmek
Rüyada Yeni Doğmuş Bebek Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Yeni Doğmuş Bebek Görmek ve Sevmek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Yeni Doğmuş Bebek Görmek
Rüyada Yoğurt Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Yoğurt Görmek, Mayalamak ve Yemek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Yoğurt Görmek
Depremlerde hasar gören Tohma Kanyonu ziyarete kapatıldı
YAŞAM Depremlerde hasar gören Tohma Kanyonu ziyarete ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.