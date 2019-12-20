TV 8 kanalının sahibi olan Acun Ilıcalı'nın hazırladığı ve YouTube kanalında yayınlanacak olan yeni projesi Exatlon Challenge 2019 yarışmasının sunucusu Orkun Işıtmak oldu. İlk deneyimi olan “İyi Oyun” filmi ile 45. Altın Kelebek Ödüllerinde En iyi YouTuber ve Instagrammer ödülünün sahibi olmuştu. Peki, Orkun Işıtmak kimdir? Ünlü Youtuber Orkun Işıtmak hakkında merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

Exatlon Challenge Türkiye 2019 yarışmacılarından Orkun Işıtmak Kimdir? Orkun Işıtmak Kaç Yaşında, Orkun Işıtmak Nerede Doğdu, Orkun Işıtmak’ın Sevgilisi Var Mı? Orkun Işıtmak Boyu ve Kilosu hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarını bu makalemizde bulabilirsiniz.

Ünlü Youtuber’ın tam adı Orkun Can Işıtmaktır. Orkun Işıtmak, 8 Ocak 1996’da İzmir'de doğmuştur. Tarih öğretmeni bir baba ve halkla ilişkiler uzmanı bir annenin oğlu olan Orkun Işıtmak’ın ailesi hala İzmir’de yaşamaktadır. Lise eğitimini Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi'nde okuduktan sonra, İstanbul Üniversitesi'ni kazanarak İstanbul'a taşındı fakat Youtuber'lıkta daha profesyonel hale gelmek, daha kaliteli ve güzel içerikler oluşturmak hayatını yaşamak için eğitimine bir süre ara vermiş ve üniversiteyi yarım bırakmıştır. Ünlü Youtuber Orkun Işıtmak, daha 11 yaşında iken çekmiş olduğu sihirbazlık videolarıyla ün kazanmıştı. 2012 yılından beri eğlence ve oyun içerikli videolar çeken Ünlü Youtuber Orkun Işıtmak, 2011 yılından beri Youtube'a içerik üretiyor.

Bu güne kadar Youtube'ta bin 700 videosu olduğunu belirten Orkun Işıtmak, genellikle eğlence ve oyun içerikli videolar üretiyor. 2018 yılında İyi Oyun isimli denemesi ile 45. Pantene Altın Kelebek Ödüllerinde En iyi YouTuber ve Instagrammer Ödülünü alarak başarısını taçlandıran Orkun Işıtmak, oyunculuk kariyerine ise Kayıt Dışı isimli dizisinde konuk oyuncu olarak başlamıştı. Fenomen Youtuber Orkun Işıtmak Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür isimli komedi Show programının bir bölümüne de konuk olarak katıldı.

18 Nisan 2010 yılında kendi adı olan "Orkun Işıtmak" isimli Youtube kanalını kurmuş ve şuan 6 milyon 890 bin den fazla abone si bulunmakta ve gönderileri ortalama 8 milyondan fazla görüntülenmeye sahip. Genellikle 'Gülmeme Challenge' videolarıyla bilinen Orkun Işıtmak son günlerde elinde bir temizlik aracıyla kamusal alanlarda kirlilik kontrolü yaparak video çekti. Eser Yenenler'in programına konuk olarak katılan Orkun Işıtmak, video konusu bulmakta zorlandığını belirtirken en çok çekmek isteyip çekemediği videonun ise 'uzaydan atlama' videosu olduğunu söyledi.

Yıllardır hayalini kurduğu ve Üç yıldır da gerçekleştirmek için araştırmalar yapan ve hayalini gerçekleştirmek üzere Mayıs 2019 tarihinde Amerika’ya giden ünlü Youtuber Orkun Işıtmak 2 günlük bir eğitimin ardından 33 bin fit yükseklikten atlayan tek Türk unvanına da sahip oldu. Uzaydan atlama videosu için 3 sene hazırlık yaptığını ve bu süreci kameraya alıp video çektiğini söyleyen Orkun Işıtmak, videonun beklediğinin altında bir izlenme oranı olduğunu belirtti. Video 4 milyon 300 bin görüntülenme almış.

Ayrıca Orkun Işıtmak 2019 yılında "Gündönümü" isimli bir şarkı albümü çıkarmıştır. Orkun Işıtmak'ın kendi ismini taşıyan ve tamamen kendisine ait olan bir internet sitesi de bulunmaktadır.

Gezi parkı olaylarında polise küfür ettiği videoları Ayyıldız Tim tarafından ifşa edilerek büyük sıkıntılar yaşayan Orkun Işıtmak büyük tepki görmüş ve epey bir takipçi kaybettiği dile getirilmişti. Tatsız olayla gündeme gelen Ünlü Youtuber bu olayda yanlış anlaşıldığını Türk polisine karşı asla böyle bir saygısızlığı yapmayacağını ve o karakterde bir insan olmadığını belirterek özür dilemişti.

Orkun Işımak beğeni ile izlenen ve takip edilen Türk komedyen ve YouTube'da faaliyet gösteren bir vlogger’ dır. Youtube’daki fenomenlik sürecinde video çekmeye tek başına başlayan Orkun Işıtmak'ın şimdi ise 9 kişilik bir ekibi var. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken genç isim elde ettiği izlenme sayısı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ayrıca Instagram hesabından yaptığı gelinlik paylaşımı ile de takipçilerini güldürmeyi başarmıştı. Bu arada Instagram hesabında da 2 milyon 600 bin takipçisi ve paylaşımlarında ise ortalama 100 binin üzerinde beğeni alıyor.

Özel yaşamında sıkça birlikte çekilmiş pozlarını paylaştığı Sude Alkış için çok yakın ve değerli bir arkadaşım diye belirtse de yakın takipçileri çiftin aralarında duygusal anlamda bir şeyler olduğunu belirtiyor.

Son olarak Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve YouTube kanalında aralık ayı itibari ile yayınlanacak olan yeni projesi Exatlon Challenge 2019 yarışmasının sunucusu olarak Dominik’e uçan Okan Işımak, enerjik yapısı ile sevenlerinin yine markajı altında olacağa benziyor.