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        Haberler Dünya Orlando'da Cadılar Bayramı saldırısı: 2 ölü 6 yaralı | Dış Haberler

        Orlando'da Cadılar Bayramı saldırısı: 2 ölü 6 yaralı

        ABD'nin Orlando kentinde, şehir merkezinde Cadılar Bayramı'nı kutlamak için toplanan kalabalığın bulunduğu iki noktada genç bir saldırganın ateş açması sonucu iki kişi öldü, altı kişi yaralandı. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 11:45 Güncelleme: 02.11.2024 - 11:45
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        Cadılar Bayramı saldırısı: 2 ölü 6 yaralı
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        Orlando şehir merkezinde Cadılar Bayramı'nı kutlamak için toplanan kalabalığın bulunduğu iki noktada genç bir saldırganın ateş açması sonucu iki kişinin hayatını kaybederken, altı kişi yaralandı.

        Polis, vurulan kurbanların yaşlarının 18 ile 39 arasında değiştiğini duyurdu. Hastane, hayatta kalan altı kurbandan ikisinin durumunun kritik olduğunu, Orlando Bölge Tıp Merkezi'ne kaldırıldıklarını söyledi.

        Görgü tanıkları olay yerinden kaçarken ezilen bir başka kadın da hastaneye kaldırıldı.

        Central Florida Üniversitesi, bir Central Florida Üniversitesi öğrencisinin de ölenler arasında olduğunu doğruladı.

        "Polisler umurunda bile değildi"

        Polis Şefi Eric Smith, "Ne olursa olsun ateş edecekti ve etti. Birden fazla memurun yanından geçti. Gerçekten umurunda değildi" dedi.

        Smith, bölgede yaklaşık 100 memurun görev yaptığını, bunun da hızlı bir müdahaleye olanak sağladığını ancak saldırganı caydırmadığını söyledi.

        Belediye Başkanı Buddy Dyer, Cuma günü öğleden sonra düzenlediği basın toplantısında Orlando'nun şehir merkezindeki eğlence alanındaki işletmeler için gece yarısı alkol satışını sona erdirecek ve gece 1 ile sabah 5 arasında sokağa çıkma yasağı uygulayacak bir olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.

        Saldırganın ateş etme motivasyonu bilinmiyor. Polis, kurbanların rastgele mi yoksa saldırgan tarafından tanınan kişiler mi olduğunu araştırıyor.

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