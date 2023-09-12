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        Orman deposunda hortum çıktı! İşçiler neye uğradığını şaşırdı

        Ani sel ve su baskınlarına hortumlar da eklendi. Bartın'da meydana gelen olayda bir orman deposunda hortum çıktı. İşçilerin büyük panik yaşadığı o anlar görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 11:46 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:56
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        Bartın'da Ulus ilçesinde bulunan orman deposundaki toprak alanda hortum çıktı.

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        DHA'nın haberine göre işçilerin büyük panik yaşadığı hortum, cep telefonu ile görüntülendi.

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        Ulus Orman İşletmesi'ne bağlı Emirce Orman Deposu'nda bulunan toprak alanda dün akşam saatlerinde hortum çıktı.

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        Depoda çalışan işçiler panik yaşadı. Oluşan hortumun yakınında bulunan bir kamyon, sürücüsü tarafından güvenli yere alındı.

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        Hortumla beraber toz bulutları oluştu. Depo işçileri, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Yaklaşık 1 dakika süren hortumun, 50 metre yüksekliğe kadar çıktığı görüldü.

        #haberler
        #bartın
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