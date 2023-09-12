Orman deposunda hortum çıktı! İşçiler neye uğradığını şaşırdı
Ani sel ve su baskınlarına hortumlar da eklendi. Bartın'da meydana gelen olayda bir orman deposunda hortum çıktı. İşçilerin büyük panik yaşadığı o anlar görüntülendi
Bartın'da Ulus ilçesinde bulunan orman deposundaki toprak alanda hortum çıktı.
DHA'nın haberine göre işçilerin büyük panik yaşadığı hortum, cep telefonu ile görüntülendi.
Ulus Orman İşletmesi'ne bağlı Emirce Orman Deposu'nda bulunan toprak alanda dün akşam saatlerinde hortum çıktı.
Depoda çalışan işçiler panik yaşadı. Oluşan hortumun yakınında bulunan bir kamyon, sürücüsü tarafından güvenli yere alındı.
Hortumla beraber toz bulutları oluştu. Depo işçileri, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Yaklaşık 1 dakika süren hortumun, 50 metre yüksekliğe kadar çıktığı görüldü.