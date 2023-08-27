Orman yangınlarında bir Zonguldak gitti

• 2020’den bu yana 3055 yangın, İHA'lar tarafından tespit edildi. Bunların 1993 ’ünü ‘Bayraktar TB2’ belirledi.

• Türkiye, 2020’de ilk kez ‘Bayraktar TB 2’ ile Avrupa'da İHA'ları orman yangınıyla mücadelede kullanan ilk ülke , dünyada ise ikinci ülke oldu.

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Ülkemizdeki ormanlık alanların ne kadar zarar gördüğünü anlamanın en iyi yolu sanıyorum kıyaslamayla olabilir.

Örneğin 331 bin hektarlık alana sahip olan Zonguldak'ın il sınırlarının bir uçtan diğer uca tamamen ormanlık alan olduğunu düşünün. Toplamda işte o kadar ormanlık alan yitip gitti.

Son 20 yıl;

Orman Yangını Sayısı... 47.578

Yanan Ormanlık Alan... 314.788 ha

* Son 20 yılda yanan ormanların alanı, Türkiye’nin alanının % 0.40’ı.