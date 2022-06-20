Ormanda at kemikleri bulundu! 0:00 / 0:00

İHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir ormanlık alanda kesilmiş 2 atın kemiklerine rastlandı. Ekipler inceleme başlattı.

İlçeye bağlı Bağlık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda vatandaşlar, ağaçların arasında başı kesilmiş, derisi yüzülmüş ve etleri kemiklerinden ayrılmış 2 ata ait kemiklerle karşılaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ve zabıta ekipleri, atın kesilen başını, kemiklerin olduğu yerden 20 metre uzaklıktaki bir ağacın yanında buldu.

ETLERİN SATILDIĞI ŞÜPHESİYLE ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Atları kesip parçalara ayıran kişileri belirlemek için bölgede araştırma yapan polis ekipleri, kesilen at etlerinin çevredeki kasap ya da lokantalara satıldığından şüphelenerek araştırma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

Öte yandan, daha önce de bölgede kesilen atlara ait kemik parçalarına rastlandığı belirtildi. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.