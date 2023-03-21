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Ormanda bulunan kanadı kırık baykuş 'Maya'nın tedavisi sürüyor

Tunceli'de ormanda bulunan kanadı kırık alaca baykuş 'Maya' özenle bakılıyor

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AA
  • Ormanda bulunan kanadı kırık baykuş 'Maya'nın tedavisi sürüyor

    Tunceli'de bir süre önce ormanlık alanda baykuş bulan vatandaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi Müdürlüğüne bilgi verdi.
  • Ormanda bulunan kanadı kırık baykuş 'Maya'nın tedavisi sürüyor

    İhbar üzerine harekete geçen ekipler teslim aldıkları baykuşu şube müdürlüğüne götürerek kırık kanadına tedavi uygulamaya başladı.
  • Ormanda bulunan kanadı kırık baykuş 'Maya'nın tedavisi sürüyor

    Yaklaşık 3 aydır bakımı yapılan ve Maya adı verilen alaca baykuş, günün belirli saatlerinde kırmızı veya beyaz etle besleniliyor.
  • Ormanda bulunan kanadı kırık baykuş 'Maya'nın tedavisi sürüyor

    Uçabilmesi için de fizik tedavi uygulanan alaca baykuş, tamamen iyileşince doğal ortamına salınacak.
  • Ormanda bulunan kanadı kırık baykuş 'Maya'nın tedavisi sürüyor

    Veteriner Ali Hıdır Ertan, "Yaklaşık 3 aydır bu canlıya bakıyoruz ve kanadı iyileşti. Kuşun kanadı uzun süre sargılı kaldığı için şu sıralar fizik tedavi yaptırıyoruz" dedi.

     
  • Ormanda bulunan kanadı kırık baykuş 'Maya'nın tedavisi sürüyor

    Ertan, alaca baykuşun etçil bir tür olduğunu belirterek, hayvanı beyaz ve kırmızı etle beslediklerini anlattı.
  • Ormanda bulunan kanadı kırık baykuş 'Maya'nın tedavisi sürüyor
  • Ormanda bulunan kanadı kırık baykuş 'Maya'nın tedavisi sürüyor
  • Ormanda bulunan kanadı kırık baykuş 'Maya'nın tedavisi sürüyor
  • Ormanda bulunan kanadı kırık baykuş 'Maya'nın tedavisi sürüyor

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