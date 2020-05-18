Orta kulak; hava basıncını dengeleyen östaki borusu kulağa hava geçişini sağlayan kısmıdır. Orta kulak içerisinde; örs, çekiç ve üzengi kemikleri vardır. Kulak zarından sonraki bölüme orta kulak denir. Orta kulak iltihabı çocuklarda çok sık görülen bir rahatsızlıktır. Orta kulak iltihabı akut ve kronik olarak iki kısımda ortaya çıkmaktadır. Boğaz enfeksiyonları, soğuk algınlığı ile ortaya çıkabilen iltihaplanma durumunda östaki borusu tıkanma yaşar ve bakteriler burada çoğalır.Bu durum akut iltihabın sonucudur.

Kronik iltihap ise; iltihaplanmanın altı ayda en az üç kez tekrar etmesi durumudur. Seröz orta kulak iltihabı olması durumunda östaki borusunun tıkanarak sıvı toplanması halidir. Bu durum kulakta basınç artmasına neden olmaktadır. Çocuklarda östaki borusu yatay ve kısadır. Bu nedenle bakteri üremesi kolaylaştığı için sık olarak iltihaplanma yaşarlar.

Orta kulak iltihabının belirtileri

Ateş yükselmesi

Kulakta ağrı olması

Kulakta dolgunluk hissi

Huzursuzluk ve beslenme zorluğu ( bebeklerde)

Hareket halinde ağrının artması

Basınçla ağrı artışı

Yeşil renkte akıntı olması

Orta kulağın tipine göre belirtiler farklılık gösterebilir. Kulak zarı bakteri nedeni ile şişme yapar. Bazen kulak zarı delinerek akıntıya neden olabilmektedir. Akıntı kültürü yapılarak tanı konması sağlanmaktadır. Ayrıca kulakta ototkop ile inceleme yapılarak orta kulak iltihabı teşhisi yapılmaktadır.Kronik iltihap için tetkikler testlerle sağlanır. Basınç olması halinde; işitme kaybı derecesi ölçülür, bilgisayar tomogrofisi ile ameliyat gerektiren durum olup olmadığı belirlenir.

Orta kulak iltihabı tedavisi

Öncelikle orta kulağın doğal olarak temizlenmesi sağlanmaktadır.Östaki borusunun ve burunun açılması için bazı ilaçların kullanılması sağlanır. Ağrı kesiciler, burun spreyleri, ödem çözücü ilaçlar ile orta kulaktaki iltihabın giderilmesi için tedavi uygulanmaktadır. Şiddetli ağrı için kulak zarı çizilerek kulak zarının delinmesi önlenir.