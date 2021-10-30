Ortadoğu'da Lübnan gerilimi! 4'üncü ülke de elçisini çekti! 0:00 / 0:00

AA

Kuveyt, Lübnan Büyükelçisi Abil Al Süleyman el Kannayi'yi geri çağırma kararı aldı. Kuveyt resmi ajansı KUNA'da, Dışişleri Bakanlığı'na ait kısa bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, Kuveyt'in Beyrut Büyükelçisi Kannayi'nin ivedi bir şekilde istişare için ülkeye geri çağrıldığı, Lübnan'ın Kuveyt'teki Maslahatgüzarının da 48 saat içinde ülkesine dönmesinin tebliğ edildiği belirtildi.

BAE DE ELÇİSİNİ ÇEKTİ

BAE'nin resmi ajansı WAM'da, Lübnan ve Körfez ülkeleriyle yaşanan son diplomatik krize ilişkin açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Lübnanlı bazı yetkililerin Riyad'a yönelik kabul edilemez ifadelerinin ardından, kardeş Suudi Arabistan ile dayanışma çerçevesinde BAE'nin Lübnan'dan diplomatlarını çekme kararı verdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca BAE'nin vatandaşlarının Lübnan'a seyahat etmesine de izin verilmeyeceği belirtildi.

S.ARABİSTAN VE BAHREYN DE ELÇİSİNİ ÇAĞIRMIŞTI

AA'da yer alan habere göre Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Yemen'le ilgili olarak Riyad yönetimini eleştiren açıklamaları üzerine önce Suudi Arabistan, ardından da Bahreyn, Lübnan'daki Büyükelçisini geri çağırmıştı.

RİYAD'A, YEMEN SUÇLAMASINDA BULUNDU

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi, daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında Husiler ve Yemen'e ilişkin bir soru üzerine Riyad'ı suçlayıcı ifadeler kullandığı bir değerlendirmede bulunmuştu.

"TABİİ Kİ TOPRAĞINI KORUYOR"

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor" yanıtını vermişti.

Enformasyon Bakanı Kardahi'nin bu ifadeleri üzerine Başbakan Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, Kardahi'nin bakanlık görevine başlamadan önce bir televizyon programında Yemen'le ilgili bazı ifadeler kullandığı, bunun hiçbir şekilde şu anki konumunu yansıtmadığı belirtilmişti.

Kardahi'nin açıklamalarının reddedildiği vurgulanırken söz konusu ifadelerin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığı kaydedilmişti.