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HaberlerDünyaSon dakika... Ortadoğu'da sular ısınıyor! İran ve Rusya Hürmüz'de tatbikat yapacak!

Ortadoğu'da sular ısınıyor! İran ve Rusya Hürmüz'de tatbikat yapacak!

DHA

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Hanzadi, İran ve Rusya´nın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat düzenleyeceklerini söyledi. Hanzadi, Rusya ziyaretinde, iki ülke genelkurmay başkanlıkları arasında anlaşma imzalandığına da dikkat çekti

Hürmüz boğazı

Ortadoğu'da tansiyon düşmek bilmiyor. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Hanzadi, Rusya'nın St.Petersburg kentinde katıldığı bir programda çok önemli bir açıklamada bulundu.

Hanzadi, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, iki ülkenin ortak tatbikat noktasında anlaşmaya vardıklarını ve bunun yılsonuna kadar olmasını umduklarını belirtti.

YIL SONUNA KADAR YAPILACAK

DHA'daki habere göre yakın zamanda tatbikatın koordinasyon ve planlama toplantılarının düzenleneceğini söyleyen Hanzadi, tatbikatın yıl sonuna kadar yapılacağını belirtti.

"ASKERİ ANLAŞMA İMZALANDI"

Rusya ziyaretinde, iki ülke genelkurmay başkanlıkları arasında bir anlaşma imzalandığını söyleyen Hanzadi, anlaşmanın gayesinin ülkeler arasındaki askeri işbirliğini arttırmak olduğunu ve büyük bölümünün iki ülke deniz kuvvetlerini kapsadığını belirtti.

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