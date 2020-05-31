Oruç Aruoba 72 yaşında hayata veda etti.

Usta yazar kariyerine akademisyen olarak başladı. Ardından kitaplarıyla ün kazandı. İle, Uzak, Yürüme, De Ki İşte gibi kitaplarıyla geniş kitlelere ulaştı.

Aruoba, aforizmalara dayalı felsefi metinleriyle biliniyordu.

ORUÇ ARUOBA KİMDİR?

Oruç Aruoba, 14 Temmuz 1948 yılında Karamürsel, Kocaeli'de dünyaya gelmiştir. Orta öğrenimini Ankara TED kolejinde tamamladıktan sonra, Hacettepe Üniversitesine devam etti. Psikoloji bölümünden lisans ve yüksek lisansını aldıktan sonra aynı üniversitede felsefe bilim uzmanı oldu. 1972 ve 1983 yılları arasında öğretim üyesi olarak görev yapan yazar, felsefe bölümünde doktorasını da tamamladı.

Oruç Aruoba, 1976 yılında bir yıl süre ile Almanya'daki Tübingen Üniversitesinde felsefe semineri üyeliği de yaptı. 1981 yılında da yeni Zelandaya giden yazar, konuk öğretim üyeliği için Victroria Üniversitesinde bulundu. Akademisyen olarak başladığı kariyerine çevirmen ve yazar olarak devam etmiştir.

Oruç Aruoba, aforizmalara dayalı felsefi metinleri başarılı bir şekilde kaleme almıştır.