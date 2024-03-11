Ramazan'ın ilk günü için sofralara renk katacak iftar menüsü
Ramazan ayının başlangıcıyla birlikte, iftar sofralarını zenginleştirecek lezzetli tarif arayışları da hız kazanıyor. Özellikle Ramazan'ın ilk günü, oruç tutanlar için özel bir öneme sahiptir ve iftar için hazırlanan yemekler özenle seçilir. İşte, sizin için hazırladığımız Ramazanın birinci günü iftar menüsünün detayları...
Ramazan ayı, Müslümanlar için maneviyatın ve paylaşmanın ön plana çıktığı özel bir dönemdir. Her yıl tutulan bu oruç, özellikle ilk gününde insanları yemek arayışına yönlendirir. Ramazan'ın ilk gününde sofraları süslemek ve iftar için lezzetli yemekler hazırlamak geleneksel bir adettir. İşte, ilk iftar akşamı için Ramazan yemeği menüsü...
YAYLA ÇORBASI
MALZEMELER:
7 su bardağı su
1 fincan beyaz pirinç veya buğday
1 su bardağı yoğurt
1 yumurta
2 kaşık un
Damak tadınıza göre tuz
2 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı kuru nane (damak zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz)
YAPILIŞI:
Pirinçlerinizi yıkayın ve bu sırada derin bir tencere çıkartıp içerisine suyu ekleyin ve ocağın altını yakın. Su biraz ısınınca pirinci ekleyin ve pişmesini beklerken derin bir kasede un, yoğurt ve yumurtayı birleştirin.
Karışımı tel çırpıcıyla karıştırın ve içine tencereden sıcak su ekleyin. Bu sırada karıştırmaya devam edin. Pirinç pişince yoğurtlu karışımı tencereye boşaltın. Bu aşamada içerisine tuzunu da ilave edebilirsiniz.
(Çorbanın kesilmemesi için su ile yoğurtlu karışım aynı ısıda olmalı ve çırpıcı ile sürekli karıştırılmalıdır.) Çorbanın altını kısın ve ara ara karıştırmaya devam edin. Ardından bir tavada sıvı yağ ile tereyağını eritin.
Üzerine nane ekleyin ve biraz pişirin ancak yanmamasına dikkat edin. Naneli sosu kaynayan çorbanıza dökün ve 1 dakika daha pişirip altını kapatın. Biraz dinlendikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
İZMİR KÖFTE
MALZEMELER:
500 gram kıyma
1 adet soğan
1 su bardağı ekmek içi
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 yemek kaşığı domates salçası
2 adet orta boy patates
2 adet yeşil biber
YAPILIŞI:
Ekmek içlerini ıslatın suyunu sıkın ve geniş bir yoğurma kabına alın. Üzerine rendelenmiş soğan, kıyma, yumurta, karabiber, tuz ekleyip yoğurun. Yoğurduğunuz köfteleri parmak uzunluğunda ince ve uzun bir şekil verip biraz dinlenmesi için bir tabağa koyun.
Patateslerinizi yıkayıp soyun ve elma dilim veya ince yuvarlak halkalar şeklinde kesin. Bu sırada biberinizi yıkayın ve içini temizleyin. Sıvı yağı iyice kızdırıp önce patatesleri arkasından da köfteleri biraz kızartın ancak iyice pişirmeyin.
Bu sırada bir fırın tepsisi çıkartın ve içerisine bir köfte bir patates bir biber olacak şekilde yerleştirin. Bu aşamada sosunu hazırlayın, sos için bir tavada salçayı kavurun üzerine sıcak su ekleyip kaynatın.
İçerisine tuzunu ekleyip biraz daha kaynatın. Yemeğinizin üzerine sosu dökün önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 15-20 dakika pişirin. Pişen köftenizi bir kaba aktarıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI
MALZEMELER:
2 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı sıvı yağ
2 su bardağı pirinç
Yarım su bardağı arpa şehriye
3 su bardağı sıcak su (veya tavuk suyu)
Damak tadınıza göre tuz
YAPILIŞI:
Pirinçleri derin bir kaba alın ve bol suda yıkayın. İçerisine tuz attığınız ılık su dolu bir kapta 30 dakika dinlendirin. Bu süre sonunda pirinçleri süzgeçten geçirin.
Yaygan büyük bir tencerede tereyağını eritin, sıvı yağını da ekleyerek üzerine arpa şehriyeleri katın. Şehriyelerin rengi dönene kadar kavurun. Bu aşamada pirinçlerinizi ilave edin ve pirinci kırmadan 2 dakika kadar kavurun ama çok karıştırmamaya çalışın.
Üzerine sıcak suyunu ve tuzu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatarak önce yüksek ateşte fazla suyu çekip pirinçler göz göz oluncaya kadar kaynatın. Daha sonra yani pirinçlerin üzerindeki su çekilip pirinçler göründüğünde kısık ateşe alın.
Tamamen suyu çekene kadar pişirin. Ocaktan alın ve üzerine temiz bir bez koyarak kapağını tekrar kapatın ve demlenmesini bekleyin. Bunun yerine kalın bir örtüye sararak da demleyebilirsiniz. Demlenen pilavı hafifçe karıştırdıktan sonra servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!
HAVUÇ TARATOR
MALZEMELER:
2 adet büyük boy havuç
5 yemek kaşığı yoğurt
3 yemek kaşığı süzme yoğurt
1 diş rendelenmiş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
5-6 adet ceviz içi
1 çay kaşığı tuz
YAPILIŞI:
Havucu rendeleyin ve bir tavaya alın. Çok az zeytinyağıyla beraber orta ateşte, yumuşayana dek 2-3 dakika kadar kavurduktan sonra soğumaya bırakın. Bu aşamada sarımsağınızı soyun ve rendeleyin. Cevizleri bir bıçak yardımıyla biraz küçültün.
Derin bir kap alın ve içerisinde yoğurtları, soğuyan havuç rendenizi, ceviz içini, zeytinyağını, sarımsağı ve tuzu karıştırın. Karışımı bir tabağa alıp üzerine dilerseniz zeytinyağı gezdirerek ve taze nanelerle süsleyerek servis edin. Afiyet olsun!
GÜLLAÇ TARİFİ
MALZEMELER:
10 yaprak güllaç
1,5 litre süt
2 su bardağı şeker
İçerisine eklemek için yarım bardak çekilmiş fındık veya ceviz
2 yemek kaşığı gül suyu
Süslemesi için:
File Antep fıstığı
Ceviz veya fındık
Nar taneleri
YAPILIŞI:
Süt ve şekeri derin tencerede ısıtın. Şekerler tamamen eriyene kadar pişirmeye devam edin. Süt çok kaynar olursa tatlınız hamur olabileceğinden dolayı pişen şerbeti oda sıcaklığında ılımaya bırakın.
Bir borcam alın ve parlak kısmı üste gelecek şekilde güllaç yapraklarını dizin. Bu aşamada yapraklar büyük gelirse kırarak da dizebilirsiniz. Her katı ıslanacak şekilde sütlü karışımdan dökün.
Orta kata geldiğinizde arasına ceviz veya fındık serpiştirin. Ardından kalan 5 yaprak için de sütle ıslatma yöntemini kullanın. Kalan sütünüzden 1 bardak ayırın.
İçerisine gül suyunu döküp karıştırdıktan sonra güllacın en üstünde gezdirin. 2-3 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra damak zevkinize göre süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!