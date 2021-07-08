Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde filmi, farklı alternatif evrenlerin bulunduğu Spider-verse diye adlandırılan Çokluevren'de geçmektedir. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde, Bob Persichetti, Peter Ramsey, ve Rodney Rothman tarafından yönetildi, senaryosu Phil Lord ile Rodney Rothman tarafından yazıldı.

ÖRÜMCEK ADAM: ÖRÜMCEK EVRENİNDE KONUSU

Örümcek Adam ile ilgili en özgün ve en ilginç hikayelerden biri olan filmde, çoklu evrenler konu edilir ve farklı boyutlardan pek çok Örümcek Adam, Miles Morales'in Brooklyn'i koruduğu evrende buluşur. Polis memuru bir baba ve işkolik bir annenin oğlu olan Miles, lise öğrencisidir ve okuluna uyum sağlamakta zorlanmaktadır. Radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılmasıyla özel yeteneklere sahip olan bir süper kahramana dönüşür. Fakat henüz gerçek bir süper kahraman olamamıştır. Açılan bir kapı sonucu çoklu evrende farklı boyutlardan gelen Peter Parker ve diğer "alternatif" Örümcek Adamlar Miles'ın evrenine düşer. Fakat bu Örümcek Adamların kendi evrenlerine mümkün olduğunca çabuk geri dönmeleri gerekmektedir.

ÖRÜMCEK ADAM: ÖRÜMCEK EVRENİNDE KARAKTERLERİ VE SESLENDİRENLER

Shameik Moore - Miles Morales / Spider-Man

Jake Johnson - Peter B. Parker / Spider-Man:

Hailee Steinfeld - Gwen Stacy / Spider-Woman

Mahershala Ali - Aaron Davis (Miles'in Amcası) / Prowler

Brian Tyree Henry - Jefferson Davis:

Lily Tomlin - May Parker: Normal evrendeki Peter B.Parker'in Halası

Luna Lauren Velez - Rio Morales: Miles'in Annesi

Zoë Kravitz - Mary Jane Watson

John Mulaney - Peter Porker / Spider-Ham:

Kimiko Glenn - Peni Parker / SP

Nicolas Cage - Peter Parker / Spider-Man Noir:

Kathryn Hahn - Olivia "Liv" Octavius / Doctor Octopus

Liev Schreiber Wilson Fisk / The Kingpin