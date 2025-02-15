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        Haberler Spor Futbol İspanya Osasuna: 1 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Osasuna: 1 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU

        İspanya La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid deplasmanda Osasuna'ya konuk oldu. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 20:15 Güncelleme: 15.02.2025 - 20:15
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        Real Madrid'e Osasuna şoku!
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        İspanya La Liga'nın 24. hafta karşılaşmasında Osasuna sahasında lider Real Madrid'i ağırladı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

        R. Madrid'in golünü 15. dakikada Kylian Mbappe kaydederken; ev sahibi ekip bu gole 58'de Ante Budimir'le karşılık verdi.

        Ayrıca eflatun-beyazlılarda Jude Bellingham, 39. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından 3 maçtır kazanamayan Real Madrid 51 puana yükseldi. 5 maçtır yenilmeyen Osasuna ise 32 puana ulaştı.

        Ligin 25. haftasında Real Madrid sahasında Girona'yı ağırlayacak. Osasuna ise deplasmanda Celta Vigo'ya konuk olacak.

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