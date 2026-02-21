Canlı
        Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de olacak mı?

        İspanya La Liga'nın 25. haftasında Real Madrid, deplasmanda Osasuna ile karşı karşıya geliyor. Ligde 60 puanla zirvede yer alan eflatun-beyazlılar, 8 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor. Kritik mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler ''Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. Ayrıca Alvaro Arbeloa yönetimindeki Real Madrid'in ilk 11'inde Arda Güler olacak mı merak ediliyor. İşte Osasuna - Real Madrid maçı canlı izle kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 13:47 Güncelleme: 21.02.2026 - 13:47
        1

        Real Madrid, La Liga’nın 25. haftasında Osasuna’ya konuk oluyor. Alvaro Arbeloa’nın öğrencileri, galibiyet serisini dokuza çıkarmak istiyor. Avrupa kupalarını hedefleyen ev sahibi takım ise beş maçtır kaybetmiyor. Zoru mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler Osasuna - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'lerini araştırıyor. Peki Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Osasuna - Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11’de olacak mı? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar…

        2

        OSASUNA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Osasuna - Real Madrid maçı, 21 Şubat 2026 Cumartesi bugün TSİ 20.30'da başlayacak.

        3

        OSASUNA - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

        El Sadar Stadyumu'nda oynanacak mücadele, S Sport ve S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

        Karşılaşmayı hakem Alejandro Quintero yönetecek.

        4

        ARDA GÜLER İLK 11’DE Mİ?

        İspanyol basınında yer alan haberlerde, Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa’nın, Osasuna karşısında Arda Güler'e ilk 11'de forma şansı vereceği ifade ediliyor.

        5

        MUHTEMEL 11'LER

        Osasuna: Herrera, Rosier, Catena, Herrando, Galan, Torro, Munoz, Barja, Oroz, Garcia, Budimir.

        Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Rüdiger, Alaba, Carreras, Valverde, Arda Güler, Cabellos, Camavinga, Gonzalo, Vinicius Junior.

        6

        OSASUNA - REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla S Sport kanalına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

        https://ssport.tv/

        7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
