Real Madrid, La Liga’nın 25. haftasında Osasuna’ya konuk oluyor. Alvaro Arbeloa’nın öğrencileri, galibiyet serisini dokuza çıkarmak istiyor. Avrupa kupalarını hedefleyen ev sahibi takım ise beş maçtır kaybetmiyor. Zoru mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler Osasuna - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'lerini araştırıyor. Peki Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Osasuna - Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11’de olacak mı? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar…