OSBÜK, OSB'lerin yıldızlarını açıklayacak

AA

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Türkiye'deki tüm organize sanayi bölgelerini kapsayan OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırması'nın sonuçlarını gelecek hafta açıklayacak.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, 6 Aralık'ta düzenlenecek çevrim içi basın toplantısıyla OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırması'nın sonuçlarını ilan edecek.

Böylelikle Türkiye'deki organize sanayi bölgelerinde ihracatta, yurt içi ciroda, karlılık ve istihdamda ilk 100'e giren firmalar kamuoyuyla paylaşılacak.

Ayrıca OSB'lerde en çok Ar-Ge yatırımı yapan, patent alan, dijitalleşmeye harcama yapan ve marka tescili olan ilk 50 firma açıklanacak.

- OSB sayısı 358'e ulaştı

Araştırmayla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kütükcü, şubat ayında başlayan OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırması'nın tamamen gönüllük ve beyan esaslı bir yöntemle yapılarak tamamlandığını söyledi.

Türkiye'deki OSB sayısının 358'e ulaştığını ve şu anda OSB olmayan şehir kalmadığını ifade eden Kütükcü, "Organize sanayi bölgelerimiz ülkemizin sanayi üretimindeki lokomotif rolünü sürdürüyor. Ülkemizin sanayi üretiminin yüzde 40'ını gerçekleştiren organize sanayi bölgelerimiz, aynı zamanda 2,2 milyondan fazla doğrudan istihdam sağlıyor. Hedefimiz 2023'te 2,5 milyon istihdama ulaşmak." dedi.