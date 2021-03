Gişede açık fark 0:00 / 0:00

Akademi Ödülleri...

Sinema sektöründe yer alan herkesin hayali 34 cm boyundaki, 3.85 kg ağırlığındaki 24 ayar altın kaplama heykelciğe sahip olduktan sonra sahneden 45 saniye boyunca ailesine, yapımcısına, rol arkadaşlarına ve tabii ki Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi üyelerine teşekkür etmek.

Bu yıl, 93'üncüsü düzenlenecek olan Oscar Ödülleri töreni, 25 Nisan'da Los Angeles Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek.

Akademi Ödülleri'nin en çok merak edilen ödülü kuşkusuz, 'En İyi Film' dalında Oscar'ı hangi filmin kazanacağı. Bu yıl, Oscar adayı filmlerin ortak özelliği, pandemi nedeniyle çok az sayıda izleyici tarafından izlenmiş olması.

Öyle ki geçtiğimiz iki yıla oranla aday filmler arasındaki fark yaklaşık 2 milyar 500 milyon dolar.

Pandeminin sinema sektörüne verdiği zararı son 3 yılın Oscar adayı filmlerin toplam hasılatlarını karşılaştırarak da görmek mümkün. 2021'in aday filmleri arasında en yüksek hasılata sahip film, 'Promising Young Woman' oldu. Bu filmin hasılatı sadece 10.218.995 dolar. 2019'daki adaylar arasında en yüksek hasılata 1 milyar 344 milyon dolarla 'Black Panther' sahipti. 2020'deki adaylar arasında ise en yüksek hasılatı 1 milyar 74 milyon dolarla 'Joker' elde etmişti.



OSCAR ADAYI FİLMLERİN TOPLAM HASILATI

2019... 2 milyar 928 milyon dolar

2020... 2 milyar 615 milyon 800 bin dolar

2021... 19 milyon 792 bin 570 dolar



2021 Oscar adayı filmlerin toplam bütçeleri de önceki iki yıla oranla oldukça düşük. Aday filmler arasında ün yüksek bütçeye sahip film olan 'The Trial of the Chicago 7', 35 milyon dolara çekildi.

OSCAR ADAYI FİLMLERİN TOPLAM BÜTÇESİ

2019... 416 milyon dolar

2020... 600 milyon 600 bin dolar

2021... 129 milyon 900 bin dolar

2021 OSCAR ADAYI FİLMLER

JUDAS AND THE BLACK MESSIAH (6 dalda aday)

Bütçe: 26.000.000 dolar

Hasılat: 5.009.000 dolar

MANK (10 dalda aday)

Bütçe: 25.000.000 dolar

Hasılat: 122.252 dolar

MINARI (6 dalda aday)

Bütçe: 2.000.000 dolar

Hasılat: 2.332.939 dolar

NOMADLAND (6 dalda aday)

Bütçe: 5.000.000 dolar

Hasılat: 1.462.125 dolar

PROMISING YOUNG WOMAN (5 dalda aday)

Bütçe: 16. 900.000 dolar

Hasılat: 10.218.995 dolar

SOUND OF METAL (6 dalda aday)

Bütçe: Açıklanmadı

Hasılat: 148.476 dolar

THE FATHER (6 dalda aday)

Bütçe: 20.000.000 dolar

Hasılat: 391.360 dolar

THE TRIAL OF THE CHICAGO 7 (6 dalda aday)

Bütçe: 35.000.000

Hasılat: 107.423 dolar