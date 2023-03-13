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Haberler Kültür-Sanat Sinema Oscar'ı kazanamayan Angela Bassett'ın tepkisi olay oldu! 95. Oscar ödüllerine neler oldu?
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Oscar'ı kazanamayan Angela Bassett'ın tepkisi olay oldu

95. Oscar Ödülleri, Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanamayan ünlü oyuncu Angela Bassett'ın tepkisi sosyal medyada gündem oldu

Oscar'ı kazanamayan Angela Bassett'ın tepkisi olay oldu! 95. Oscar ödüllerine neler oldu?
HABERTURK.COM

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 95. Akademi Ödülleri'ni kazananlar belli oldu.

2023 Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi. Törenin sunuculuğunu komedyen Jimmy Kimmel üstlendi.

7 ÖDÜLLE OSCAR'IN KAZANANI

En İyi Film Oscar'ı Everything Everywhere All At Once (Her Şey her Yerde Aynı Anda) filmine gitti. Film toplamda 7 ödül aldı.

Filmdeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Akademi Ödülleri'ne aday gösterilen Jamie Lee Curtis ilk kez Oscar heykelciği kucakladı. Gözyaşlarına hakim olamayan oyuncu, kendisini destekleyen herkese teşekkür etti.

Aynı dalda Oscar'a aday gösterilen Black Panter: Wakanda Forever'ın 64 yaşındaki yıldızı Angela Bassett'ın verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

RAKİBİNİ ALKIŞLAMADI

Curtis'in sahneye çıktığı sırada diğer adayların alkışlarla oyuncuyu kutlaması fakat Bassett'in rakibini alkışlamaması kameralara yansıdı.

"HAYAT BÖYLE"

-Fotoğraf AP

Sosyal medya kullanıcıları ise şu yorumlarda bulundu:

"Bassett harika bir oyuncu. Ancak bu gece performansına devam etmemesi ve Jamie Lee kazandığında onu alkışlamaması çok yazık"

"Herkes kazanmak ister. Ancak çoğu kazanamaz. Hayat böyle. Ve üzüntülü bir kaybeden asla iyi bir görünüm değildir."

İŞTE 95. OSCAR ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR

- En İyi Film: Everything Everywhere All At Once

- En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Yeoh, Everything Everywhere All At Once

- En İyi Erkek Oyuncu: Brendan Fraser, The Whale

- En İyi Yönetmen: Daniel Kwan ve Daniel Scheinert, Everything Everywhere All At Once

- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All At Once

- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ke Huy Quan, Everything Everywhere All At Once

- En İyi Uluslararası Film: All Quite On The Western Front (Almanya)

- En İyi Özgün Senaryo: Everything Everywhere All At Once

- En İyi Uyarlama Senaryo: Women Talking

- En İyi Belgesel: Navalny

- En İyi Kısa Belgesel: The Elephant Whisperers

- En İyi Animasyon Filmi: Pinocchio

- En İyi Sinematografi: James Friend, All Quite On The Western Front

- En İyi Görsel Efekt: Avatar: The Way of Water

- En İyi Film Kurgusu: Everything Everywhere All At Once

- En İyi Film Müziği: All Quite On The Western Front

- En İyi Özgün Şarkı: RRR, Naatu Naatu

- En İyi Ses Kurgusu: Top Gun: Maverick

- En İyi Yapım Tasarımı: All Quite On The Western Front

- En İyi Kısa Film: An Irish Goodbye

- En İyi Kısa Animasyon: The Boy, The Mole, The Fox and The Horse

- En İyi Kostüm Tasarımı: Black Panda: Wakanda Forever

- En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: The Whale

* Haberin görselleri ABC kanalının videosundan alınmıştır.

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