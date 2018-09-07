Akademi eleştirilere dayanamadı! Oscar ödüllerini dağıtan, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi CEO’su Dawn Hudson, izleyicilerin sevdiği ve gişede büyük ilgi gören filmlere verilmesi planlanan 'En İyi Popüler Film' kategorisini ertelediklerini açıkladı.

Hudson, "Yeni bir ödülün verilmesiyle ilgili çok çeşitli tepkiler geldi ve üyelerimizle bu konuyu daha fazla tartışmamız gerektiğini anladık” dedi. İlk kez Şubat 2019'da, 91. Oscar Ödül Töreni'nde verilmesi beklenen En İyi Popüler Film ödülünün, 9 aylık bir sürede vizyona girecek filmleri kapsayacak olması nedeniyle daha önce gösterilen filmler için yaratacağı zorluğun da bu kararın alınmasında etkili olduğu belirtildi.

KARA PANTER ETKİSİ!

Sezonun en çok izlenen filmleri arasında yer alan Black Panther (Kara Panter) gibi hem eleştirmenlerden övgü alan hem de popüler olan filmlerin Oscar'larda hangi dalda yarışacağı tartışma konusu olmuştu.

Bazı eleştirmenler En İyi Popüler Film kategorisinin Oscar'ın en prestijli ödülü olan 'En İyi Film'i gölgede bırakacağı iddiasında bulunup Akademi'nin kararını eleştirmişti. 2018 Oscar töreninin TV izlenme oranının çok düşük çıkmasının ardından Akademi, izleyicinin ilgisini arttırmak için bir takım değişiklikler yapma kararı almıştı.