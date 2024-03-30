Oscar ödüllü Louis Gossett Jr. hayatını kaybetti
Yardımcı erkek oyuncu Oscar'ını kazanan ilk siyahi oyuncu olan Louis Gossett Jr. 87 yaşında hayatını kaybetti
'Subay and Centilmen' filmindeki 'Topçu Çavuş Emil Foley' rolüyle yardımcı oyuncu Oscar'ı kazanan ve ayrıca'Roots' adlı mini dizideki 'Fiddler' rolüyle Drama Dizilerinde En İyi Konuk Erkek Oyuncu Emmy Ödülü kazanan Louis Gossett Jr, 87 yaşında hayatını kaybetti.
Ailesinin yaptığı açıklamaya göre; Louis Gossett'in cuma sabahı öldüğü belirtildi. Ölüm nedeni ise açıklanmadı.
Louis Gossett'in kuzeni; "Ödülleri bir kenara bırakın, ışıltıyı ve ihtişamı, Rolls-Royce'ları ve Malibu'daki büyük evleri bir kenara bırakın. Bu onun temsil ettiği insanların insanlığıyla ilgili" ifadelerini kullandı.
ABD'li oyuncu en çok 1982'de 'Subay and Centilmen' filmindeki 'Topçu Çavuş Emil Foley' rolüyle çıkış yapmış ve bu rol ona, 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Oscar kazandırmıştı. Gossett, ayrıca; 1977 ABC televizyon dizisi Roots'taki Fiddler rolüyle 'Drama Dizilerinde En İyi Konuk Erkek Oyuncu Emmy Ödülünü layık görüldü.
Fotoğraflar: Avalon, Mega, Backgrid USA