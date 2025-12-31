Habertürk
        Oses Türkiye 2026 Yılbaşı Programı jürileri ve yarışmacıları: Jüride kimler var, hangi isimler yarışacak?

        O Ses Türkiye, 2026 yılbaşı özel bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. TV8'de yayınlanan yarışma programında dört isim jüri koltuğunda otururken, ünlü isimler sahne alarak, gecenin kazanan takımı olmak için yarışacak. Peki, 2026 O Ses Türkiye yılbaşı programında kimler var? 

        Giriş: 31.12.2025 - 07:32 Güncelleme: 31.12.2025 - 07:35
        1

        OSES 2026 YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI JÜRİ ÜYELERİ

        Gupse Özay

        2

        Hadise

        3

        Murat Boz

        4

        Giray Altınok

        5

        OSES 2026 YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI YARIŞMACILARI

        Pelin Akil

        6

        Ceren Benderlioğlu - Emir Benderlioğlu

        7

        Erol Evgin

        8

        Zeynep Tuğçe Bayat

        9

        Murat Ceylan

        10

        Reynmen

        11

        LVBEL C5

        12

        Zuhal Topal ve Korhan Saygıner

        13

        Mina Akdin - Yade Arayıcı - Beren Gençalp

        14

        Cansel Elçin

        15

        Toprak Razgatlıoğlu

        16

        Mahsun Karaca

        17

        Feyza Civelek

        18

        Rabia Soytürk

        19

        Cihan Ünal

        20

        Burak Yörük

        21

        Ava Yaman

        22

        Serra Arıtürk

        23
        24
