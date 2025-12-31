Oses Türkiye 2026 Yılbaşı Programı jürileri ve yarışmacıları: Jüride kimler var, hangi isimler yarışacak?
O Ses Türkiye, 2026 yılbaşı özel bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. TV8'de yayınlanan yarışma programında dört isim jüri koltuğunda otururken, ünlü isimler sahne alarak, gecenin kazanan takımı olmak için yarışacak. Peki, 2026 O Ses Türkiye yılbaşı programında kimler var?
OSES 2026 YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI JÜRİ ÜYELERİ
Gupse Özay
Hadise
Murat Boz
Giray Altınok
OSES 2026 YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI YARIŞMACILARI
Pelin Akil
Ceren Benderlioğlu - Emir Benderlioğlu
Erol Evgin
Zeynep Tuğçe Bayat
Murat Ceylan
Reynmen
LVBEL C5
Zuhal Topal ve Korhan Saygıner
Mina Akdin - Yade Arayıcı - Beren Gençalp
Cansel Elçin
Toprak Razgatlıoğlu
Mahsun Karaca
Feyza Civelek
Rabia Soytürk
Cihan Ünal
Burak Yörük
Ava Yaman