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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen için karar Okan Buruk'ta - Galatasaray Haberleri

        Osimhen için karar Okan Buruk'ta

        Milli maç arasından Antalyaspor deplasmanında dönecek Galatasaray'da Victor Osimhen takımla çalışmalara başladı. Nijeryalı yıldızın oynayıp oynamayacağı kararını ise Okan Buruk verecek

        Giriş: 17.10.2024 - 11:13 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:13
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        Lider Galatasaray, milli maç arası dönüşünde Antalyaspor'a konuk olacak.

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        Yaklaşık bir ay süre için evinde oynayacağı dönem öncesindeki son dış saha maçına çıkacak olan Galatasaray'da sevindirici gelişmeler de yaşandı.

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        Milli maç arası öncesinde sakatlanan Victor Osimhen takımla çalışmalara başladı.

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        Nijeryalı yıldızın Antalyaspor mücadelesinde sahaya çıkabileceği ve fiziksel olarak formundan bir şey kaybetmediği öğrenildi.

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        Elfsborg mücadelesinden sonra kritik iki sınava çıkacak olan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk hem Beşiktaş derbisi hem de Tottenham mücadelesini düşünüyor.

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        Osimhen'i yüzde 100 hazır olmadan oynatma fikrine pek sıcak bakmayan Buruk, dünyaca ünlü golcüye kısıtlı süre de verebilir.

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