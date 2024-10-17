Osimhen için karar Okan Buruk'ta
Milli maç arasından Antalyaspor deplasmanında dönecek Galatasaray'da Victor Osimhen takımla çalışmalara başladı. Nijeryalı yıldızın oynayıp oynamayacağı kararını ise Okan Buruk verecek
Lider Galatasaray, milli maç arası dönüşünde Antalyaspor'a konuk olacak.
Yaklaşık bir ay süre için evinde oynayacağı dönem öncesindeki son dış saha maçına çıkacak olan Galatasaray'da sevindirici gelişmeler de yaşandı.
Milli maç arası öncesinde sakatlanan Victor Osimhen takımla çalışmalara başladı.
Nijeryalı yıldızın Antalyaspor mücadelesinde sahaya çıkabileceği ve fiziksel olarak formundan bir şey kaybetmediği öğrenildi.
Elfsborg mücadelesinden sonra kritik iki sınava çıkacak olan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk hem Beşiktaş derbisi hem de Tottenham mücadelesini düşünüyor.
Osimhen'i yüzde 100 hazır olmadan oynatma fikrine pek sıcak bakmayan Buruk, dünyaca ünlü golcüye kısıtlı süre de verebilir.