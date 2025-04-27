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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen'in kariyer rekoruna 1 kaldı! - Galatasaray Haberleri

        Osimhen'in kariyer rekoruna 1 kaldı!

        Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Eyüpspor maçıyla bu sezonki gol sayısını 31'e çıkardı ve 2022-2023 sezonunda Napoli'deki en golcü sezonunu tekrarladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 21:20 Güncelleme: 27.04.2025 - 21:20
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        Kariyer rekoruna 1 kaldı!
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        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Eyüpspor'a konuk olurken, sarı-kırmızılıların 3. golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti. Müsabakanın 71. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.

        26 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'de gol sayısını 22'ye çıkardı ve gol krallığında yarışında liderliğini sürdürdü. UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 gol atan Osimhen, bu sezonki gol sayısını 31'e çıkardı ve en golcü sezonunu egale etti. Nijeryalı futbolcu, en golcü sezonunu, 2022-2023 sezonunda Napoli'de oynarken 31 golle yaşamıştı.

        Maça 11'de başlayan Victor Osimhen yerini 76. dakikada Ahmed Kutucu'ya bıraktı.

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