OSIMHEN KİMDİR?

Victor Osimhen 29 Aralık 1998 doğumludur. Napoli takımında forvet pozisyonunda görev yapan Nijeryalı millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2017 yılında Wolfsburg kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Charleroi, Lille ve Napoli kulüplerinde oynadı. Osimhen'in geçmişteki başarıları ve performansları, onu büyük kulüplerin dikkatini çeken bir oyuncu haline getirdi. Lille'deki etkileyici performansı ve Napoli'deki başarılı dönemleri, onun Avrupa futbolundaki önemli oyunculardan biri olmasını sağladı. Şu anda Napoli'de kariyerine devam eden Osimhen, kulüp ve ülkesindeki başarılarıyla uluslararası alanda da adından söz ettiriyor.