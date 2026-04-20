        Haberler Bilgi Spor Osimhen ve Asensio, Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçında oynayacak mı, forma giyecek mi, sakatlık durumları ne? Osimhen ve Asensio derbi kadrosunda var mı?

        Şampiyonluk yolunda kritik bir viraj olan Fenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaray'da tüm gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Sarı-kırmızılı camia, yıldız golcünün dev maçta sahada olup olmayacağını büyük bir merakla bekliyor. Öte yandan Fenerbahçe cephesinde ise Asensio'nun derbide forma giyip giymeyeceği araştırılıyor. Peki, Osimhen ve Asensio, Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 17:44 Güncelleme:
        Victor Osimhen ve Marco Asensio’nun sakatlık durumları derbi öncesi futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kritik karşılaşma öncesinde iki yıldız oyuncunun kadroda olup olmayacağı ve sahaya çıkıp çıkamayacağı yakından takip ediliyor. Teknik heyetlerin son antrenmanlardaki performanslarına göre vereceği kararın maç kadrosunu netleştirmesi bekleniyor. Peki, Osimhen ve Asensio derbide oynayacak mı, son sağlık durumları ne? İşte maç öncesi iki oyuncuya dair son gelişmeler…

        OSİMHEN OYNAYACAK MI?

        HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in haberine göre; Nijeryalı golcünün derbi kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılsa da, ilk 11’de başlayıp başlamayacağı henüz netlik kazanmadı.

        TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

        Teknik heyet ve sağlık ekibi, süreci büyük bir titizlikle yönetiyor: Osimhen’in ise sahada olma arzusu oldukça yüksek. Normalde ağrıları olduğunda sakatlık riski nedeniyle kendini sakınan Nijeryalı yıldız söz konusu derbi olduğunda ise sahada olmak istiyor. Geçen sezon Türkiye Kupası'ndaki derbiye 15 dakikalık idmanla çıkan Osimhen takımla çalışmalara katılsa maç temposu konusunda eksik. Antrenmanlardaki fiziksel performansı hafta boyunca gözlemlenecek.

        CUMA GÜNÜ BELLİ OLACAK

        Teknik direktör ve ekibi, herhangi bir sakatlık riskine karşı temkinli yaklaşıyor. Sarı-kırmızılı ekip için bu derbi, şampiyonluk yolundaki en büyük adım olarak görülüyor. Bu nedenle Osimhen’in durumu sadece saha içi stratejiyi değil, tüm camianın moralini doğrudan etkiliyor. Yıldız oyuncunun fiziksel durumu hakkındaki nihai değerlendirme Cuma günü yapılacak ve ilk 11 kararı bu rapor doğrultusunda verilecek.

        ASENSİO OYNAYACAK MI?

        Fenerbahçe cephesinde ise Marco Asensio’nun durumu yakından takip ediliyor. Beşiktaş derbisinde sol dizinden sakatlanan İspanyol oyuncunun yapılan kontrollerinde ön çapraz bağında zorlanma ve ödem tespit edildi. Yaklaşık iki haftadır tedavisi süren Asensio, Kayserispor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında riske edilmedi. Teknik ekip, oyuncuyu 26 Nisan’daki Galatasaray derbisine yetiştirmeyi planlıyor.

        ÖZEL HAZIRLIK PROGRAMI UYGULANIYOR

        Sağlık ekibinden gelen son bilgilere göre dizindeki ödemin büyük ölçüde azaldığı belirtilen Asensio’nun saha çalışmalarına kontrollü şekilde başladığı ifade edildi. Teknik heyet, yıldız oyuncunun derbi kadrosunda yer alabilmesi için özel bir hazırlık programı uygularken, kesin kararın maçtan bir gün önce yapılacak son testlerin ardından verileceği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 19 Nisan 2026 (ABD Ve İran Savaşı Bitirecek Mi?)

        Kahramanmaraş'taki okula silahlı saldırı. MEB: İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı. Gülistan Doku soruşturması: Eski valinin oğlu ve koruması ifadesinde neler söyledi? Zeinal'ın üvey babası ne anlattı? Kabinede hangi konular konuşulacak? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Kimse savaşın te...
        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Bugün Ne Oldu? 20 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Nisan 2026'nın haberleri
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Arazi satışında sert düşüş
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek