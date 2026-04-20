Osimhen ve Asensio, Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
Şampiyonluk yolunda kritik bir viraj olan Fenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaray'da tüm gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Sarı-kırmızılı camia, yıldız golcünün dev maçta sahada olup olmayacağını büyük bir merakla bekliyor. Öte yandan Fenerbahçe cephesinde ise Asensio'nun derbide forma giyip giymeyeceği araştırılıyor. Peki, Osimhen ve Asensio, Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
Victor Osimhen ve Marco Asensio’nun sakatlık durumları derbi öncesi futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kritik karşılaşma öncesinde iki yıldız oyuncunun kadroda olup olmayacağı ve sahaya çıkıp çıkamayacağı yakından takip ediliyor. Teknik heyetlerin son antrenmanlardaki performanslarına göre vereceği kararın maç kadrosunu netleştirmesi bekleniyor. Peki, Osimhen ve Asensio derbide oynayacak mı, son sağlık durumları ne? İşte maç öncesi iki oyuncuya dair son gelişmeler…
OSİMHEN OYNAYACAK MI?
HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in haberine göre; Nijeryalı golcünün derbi kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılsa da, ilk 11’de başlayıp başlamayacağı henüz netlik kazanmadı.
TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Teknik heyet ve sağlık ekibi, süreci büyük bir titizlikle yönetiyor: Osimhen’in ise sahada olma arzusu oldukça yüksek. Normalde ağrıları olduğunda sakatlık riski nedeniyle kendini sakınan Nijeryalı yıldız söz konusu derbi olduğunda ise sahada olmak istiyor. Geçen sezon Türkiye Kupası'ndaki derbiye 15 dakikalık idmanla çıkan Osimhen takımla çalışmalara katılsa maç temposu konusunda eksik. Antrenmanlardaki fiziksel performansı hafta boyunca gözlemlenecek.
CUMA GÜNÜ BELLİ OLACAK
Teknik direktör ve ekibi, herhangi bir sakatlık riskine karşı temkinli yaklaşıyor. Sarı-kırmızılı ekip için bu derbi, şampiyonluk yolundaki en büyük adım olarak görülüyor. Bu nedenle Osimhen’in durumu sadece saha içi stratejiyi değil, tüm camianın moralini doğrudan etkiliyor. Yıldız oyuncunun fiziksel durumu hakkındaki nihai değerlendirme Cuma günü yapılacak ve ilk 11 kararı bu rapor doğrultusunda verilecek.
ASENSİO OYNAYACAK MI?
Fenerbahçe cephesinde ise Marco Asensio’nun durumu yakından takip ediliyor. Beşiktaş derbisinde sol dizinden sakatlanan İspanyol oyuncunun yapılan kontrollerinde ön çapraz bağında zorlanma ve ödem tespit edildi. Yaklaşık iki haftadır tedavisi süren Asensio, Kayserispor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında riske edilmedi. Teknik ekip, oyuncuyu 26 Nisan’daki Galatasaray derbisine yetiştirmeyi planlıyor.
ÖZEL HAZIRLIK PROGRAMI UYGULANIYOR
Sağlık ekibinden gelen son bilgilere göre dizindeki ödemin büyük ölçüde azaldığı belirtilen Asensio’nun saha çalışmalarına kontrollü şekilde başladığı ifade edildi. Teknik heyet, yıldız oyuncunun derbi kadrosunda yer alabilmesi için özel bir hazırlık programı uygularken, kesin kararın maçtan bir gün önce yapılacak son testlerin ardından verileceği öğrenildi.