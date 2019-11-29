Osman Albayrak kimdir, kaç yaşında, nereli?

Birçok dizi ve filmde rol alan Osman Albayrak Diriliş Ertuğrul dizisinde ki rolü ile oldukça ses getirdi. Şuan ekranlara Güvercin dizisindeki Kasım rolü ile dönen oyuncu kaç yaşındadır, nerelidir? İşte hayatı...

OSMAN ALBAYRAK KİMDİR?

Osman Albayrak 18 Ekim 1977 yılında İzmit'te doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Osman Albayrak, mezun olduktan sonra 2003 yılında oyunculuğa adım attı. Bugüne kadar pek çok dizi ve filmde rol aldı. Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Batuhan karakteri ile herkesin beğenisi çekti. Bu proje, oyuncunun kariyerinde önemli bir yer alırken ilerdeki projeler için de iyi bir izlenim bıraktı. Şuan ekranlara Güvercin dizisindeki Kasım rolü ile döndü.

OYNADIĞI DİZİLER:

Diriliş Ertuğrul

Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz

Serseri

Köpek

Adak

Makber

Eşref Saati

Kurtlar Vadisi

Arka Sokaklar