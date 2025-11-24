Osman Asiltürk'ten akran zorbalığına karşı 'Gölge Kulübü'
Osman Asiltürk'ün kaleme aldığı Gölge Kulübü-Sessizlikten Cesarete adlı çocuk romanı, akran zorbalığına karşı sessiz kalan çoğunluğu cesaretlendirmeyi amaçlıyor
Yapılan bir araştırmaya göre ‘akran zorbalığı’nın devam etmesinin en büyük sebebi, zorbalığa şahit olduğu halde hiçbir şey yapmayan sessiz çoğunluk. Elde edilen verilere göre zorbalığa karşı sessiz kalanların oranı yüzde 50.
Yazar Osman Asiltürk’ün kaleme aldığı Gölge Kulübü-Sessizlikten Cesarete adlı çocuk romanı, akran zorbalığına karşı sessiz kalan çoğunluğun cesaretlenerek harekete geçmesini sağlayacak dikkat çekici çözüm önerileri sunuyor.
HER 4 ÇOCUKTAN 3'Ü ZORBALIK DÖNGÜSÜNDE
Eğitim sisteminin kanayan yarası ‘akran zorbalığı’ her yıl binlerce öğrencinin hayatını derinden sarsmaya devam ediyor.
Bu olumsuz durumdan zorbalığa çözüm bulamayan aileler de nasibini alıyor.
Türkiye genelinde yapılan bir araştırma okula giden çocukların yüzde 74’ünün akran zorbalığı döngüsüne dahil olduğunu ortaya koydu.
Bu döngünün yüzde 23’ünü zorbalığa uğrayan çocuklar oluştururken, zorbalık yapanların oranı ise yüzde 1. Yüzde 74’lük korkunç oranın aslan payını ise zorbalığa şahit olduğu halde hiçbir şey yapmayan yüzde 50’lik kesim oluşturuyor.
Bulgular, zorbalığın çocukların gündelik hayatında ne kadar yaygın olduğunu ve gözden kaçan rollerin ne ölçüde belirleyici olduğunu gözler önüne sererken, zorbalık döngüsünün tamamen dışında kalanların oranı ise sadece yüzde 24.
Yazar Osman Asiltürk’ün Mahlas Çocuk Yayınları etiketiyle yayımlanan yeni romanı, çözümün sorunun başladığı yer olan sınıfı işaret ediyor. Çocuk romanı, akran zorbalığına “Dur” diyebilecek olan yüzde 50’lik sessiz çoğunluğu harekete geçirmeyi amaçlıyor. Buna dair çözümler öne sürüyor.
Kitapta geçen Gölge Kulübü adlı öğrenci girişimi, “gördüm–duydum–anladım” diyebilen küçük bir dayanışma ağıyla zorbalığın dilini dönüştürmeye girişiyor. Hikâye, çocukların elinden tutan onarıcı ilk adımları modellerken, ayrıntıları okurun merakına bırakıyor.
Romanda, sınıfın içinde büyüyen Gölge Kulübü, sessizlere cesaret veren küçük temsilcilerle genişliyor; çocuklar “önce dinleme, sonra anlama ve onarma” çizgisinde bir okul iklimi kuruyor. Işık Çemberi gibi basit ama etkili uygulamalar, görünmez bir iyilik halkasının nasıl oluşabileceğine dair ipuçları sunuluyor.
Yine 8-13 yaş çocuklara hitap eden kitabın dikkat çeken en önemli yönlerinden bir diğeri ise zorbayı da çözüme dahil etmesi. Zorbanın da bir mağdur olduğuna dikkat çeken kitap, buna dair de çarpıcı çözüm önerileri sunuyor.
Gölge Kulübü – Sessizlikten Cesarete kitabının yazarı Osman Asiltürk, “Akran Zorbalığın ezici çoğunluğu okulda/sınıfta yaşanıyor. Çözümün de okulda—sınıfta, koridorda, bahçede—başlaması gerektiğine inanıyorum. Zamanında önüne geçmezsek okuldan sokağa hayatın her alanına taşıyor, sonuçları her geçen gün daha da büyüyor. Gölge Kulübü sahayı tam da burada kuruyor. Sessiz kalan ama aslında ezici çoğunluğu cesaretlendiriyor. Onlar ayağa kalkarsa zorba demiyorum zorbalık büyük oranda biter. Çünkü zorbalık yapan çocuk da aslında bir mağdur; onu asla göz ardı etmemeliyiz” diyor.