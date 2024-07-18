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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Osman Aşkın Bak, Eda Yıldırım'ı tebrik etti - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Osman Aşkın Bak, Eda Yıldırım'ı tebrik etti

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 kotası alan özel sporcu Eda Yıldırımı tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 10:57 Güncelleme: 18.07.2024 - 10:57
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        Bakan Bak'tan Eda Yıldırım'a tebrik!
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan özel sporcu Eda Yıldırım'ı kutladı.

        Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

        "Özel sporcular kategorisinde ülkemizi temsil eden milli para atletimiz Eda Yıldırım, 2024 yılı performansından dolayı, özel sporcular kadınlar atletizm F20 gülle atma dalında Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanmıştır. Milli sporcumuz Eda Yıldırım'ı bu başarısından dolayı tebrik ediyor, başarısında emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Eda Yıldırım'ın, ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda muvaffak olmasını diliyorum."

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