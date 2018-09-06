Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a biri özel sektörden diğeri siyasetten iki yardımcı geldi. Hazine ve Maliye Bakanı yardımcılıklarına, Nureddin Nebati ve Osman Dinçbaş atandı. Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Peki Osman Dinçbaş kimdir? Eski görevi neydi?

OSMAN DİNÇBAŞ KİMDİR?



Osman Dinçbaş ise 2003-2010 yılları arasında ErnestYoung Türkiye Genel Müdürü olarak görev yaptı, 2011 yılında pazar ve iş geliştirmeden sorumlu başkan olarak atandı. 2012 yılında ErnestYoung'dan ayrılarak kendi şirketini kuran Dinçbaş, yurtiçi ve yurtdışında girişimcilere yatırım ve stratejik yönetim danışmanlığı yapıyordu.

Türkiye’de Yılın Girişimcisi Yarışması’nın düzenlenmesinde aktif bir rol oynayan Dinçbaş, 2004–2010 yılları arasında Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

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