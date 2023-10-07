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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Siltaş Yapı Pendikspor Osman Özköylü'den istifa açıklaması - Siltaş Yapı Pendikspor Haberleri

        Osman Özköylü'den istifa açıklaması

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında ağırladığı EMS Yapı Sivasspor'a 3-2 mağlup olan Siltaş Yapı Pendikspor'un teknik direktör Osman Özköylü, toparlanacaklarına inandığını belirterek, görevinden istifa etmeyeceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 18:49 Güncelleme: 07.10.2023 - 18:49
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        Osman Özköylü'den istifa açıklaması
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        Pendik Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulunan Özköylü, "İhtiyacımız olan 3 puanı çok istiyorduk. Eksiklerimize rağmen maça çok iyi hazırlandık. Beş oyuncumuz aramızda değildi. Hamle şansımız kısıtlıydı. Maçın başında basit bir hatadan gol yedik. Enerjimiz darbe aldı. İlk yarı istediğimiz etkinliği sağlayamadık. İkinci yarıda sistem ve oyuncu değişiklikleri yaptık. 2-0 geri düşmemize rağmen maçı 2-2'ye getirdik. Yediğimiz 3. golden önce Murat'a yapılan hareketin faul olduğunu düşünüyorum. Maçı kazanmayı ve geri dönüşü umut ederken üçüncü golü yedik. Bu da bizi çok kırdı. Birçok pozisyona girdik ancak değerlendiremedik. Emeklerimizin karşılığını alamadığımız için üzgünüz. Bu maçta kazanmayı hak ettik. Şans onlardan yanaydı" ifadelerini kullandı.

        Ligde henüz galibiyet alamamalarına rağmen doğru yolda olduklarının altını çizen Osman Özköylü, şunları kaydetti:

        "İnsanlar tepki göstermekte haklı. Bu takımın başarısını en çok isteyenler biziz. Bir eksiğimiz ve yanlışımız olduğunu düşünürsek gereğini yaparız. Teknik ekip problemi olduğunu bilsem bu kulübe asla zarar vermem. Bu takımın başarısı için uğraşıyoruz ama hiç kimse bize küfür etsin diye yapmıyoruz. Savaşmaya ve mücadeleye devam edeceğiz. Bu takım benim çocuğum. Çocuğumu terk etmem. Bu kadar kolay bırakmayacağım. İstifa ihtimali görmüyorum. Bu yola beraber çıktık ve devam edeceğiz."

        Milli maçlar nedeniyle liglere verilecek arada eksiklerini tamamlayacaklarını aktaran Özköylü, "Oscar'ın el bileği kırıldı. Eli iki haftadır alçıda. Ne zaman aramıza döneceğini bilmiyoruz. Ufak hatalarla maç kaybediyoruz. Oyun olarak doğru yoldayız. İyi oynuyoruz ama maalesef basit gol yiyoruz. Bu takımı ligde biz tutacağız. Hiçbir yere gitmiyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğim." şeklinde konuştu.

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