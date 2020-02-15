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HaberlerKültür-Sanat

'Osman Sekiz'deler

'Osman Sekiz' adlı sinema filminin başrol oyuncuları Ali Atay ile Begüm Birgören oldu

Ali Atay

Ali Atay ve Begüm Birgören 'Osman Sekiz' adlı sinema filminde başrolleri paylaşacak. Ezel Akay'ın yöneteceği filmin senaryosunu yazan Kemal Uçar, oyuncu olarak kameranın karşısına da geçecek.

Romantik - komedi türündeki 'Osman Sekiz'in çekimlerine martta başlanacak. Filmin yapımcısı Ömer Kaya yaptığı açıklamada film için yoğun çalıştıklarını belirterek, "Proje üzerinde yoğun ve en ince detaya kadar özenle çalışıyoruz. Hazırlık sürecimiz devam ediyor. Mekân ve kostümler konusunda çok dikkatli çalışıyoruz. En ufak bir hataya sebebiyet vermemek için hazırlık sürecini uzun tutuyoruz" dedi.

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