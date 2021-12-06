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'Osman Sekiz' filminde yer alan 5 Canavar karakterinin hazırlığı için 1,5 senelik bir ön çalışma gerçekleştirildi. İlban Ertem tarafından tasarlanan canavarları canlandıracak oyuncuların seçimi için vücut dilini iyi kullanan tiyatro oyuncuları arasında deneme çekimleri yapıldı. İlban Ertem ve Ezel Akay, SFX ve efekt ekipleri birlikte çalışarak canavarların filmdeki görünüşü, kostümleri, makyaj ve hareketlerinin tasarladı.

Yapımcılığını Rock Films'in sahibi Ömer Kaya'nın üstlendiği filmde kullanılan konağın, bu olağanüstü dünya için yeniden tasarlanmasının ardından geçtiğimiz mayıs ayında çekimleri tamamlandı. Son yılların en sıra dışı işine imza atması beklenen filmin bütçesinin yaklaşık 2 milyon Euro olduğu tahmin ediliyor.