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Osmaniye'de 13 yaşındaki baldıza tecavüz dehşeti!

Osmaniye'de bir kişi 13 yaşındaki baldızına "telefon alacağım" bahanesiyle ormanlık alanda tecavüz etti. Kız çocuğunu elini ve ayaklarını bağlayarak arabanın bagajında taşıdığı belirlenirken, eşinin ihbar etmesi sonucu yakalandı

29.10.2018 - 07:21 | Güncelleme: İHA

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir kişi, "sana cep telefonu alacağım" diye eve çağırdığı 13 yaşındaki baldızının elini ayağını bağlayarak ormanlık alana götürüp tecavüz etti.

İHA'nın haberine göre, Şehit Orhan Gök Mahallesinde ikamet eden Emrah A. (30), baldızı 13 yaşındaki kız çocuğunu "cep telefonu alacağım" bahanesiyle önce eve çağırdı, ardından da otomobiline bindirerek Sumbas ilçesinde ormanlık bir alana götürüp tecavüz etti.

Tecavüzün ardından Emrah A., 13 yaşındaki kız çocuğunun ellerini ve ayaklarını iple bağlayarak otomobilin bagajına koyup başka bir köye götürdü. Burada da küçük kıza tecavüz eden Emrah A. daha sonra küçük kızla birlikte Kadirli ilçesine dönerken eşinin ihbarı üzerine polis ekiplerince yakalandı.

13 yaşındaki küçük kız polis ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltına alınan Emrah A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Osmaniye T Tipi Cezaevine gönderildi.

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YORUMLAR 23
  • Misafir 1 dakika önce
    delireceğim ALLAH belanı versin iğrenç pis sapıkkkkk
  • Misafir 3 dakika önce
    İdam gelmedikçe buna benzer suçlar bitmeyecek .
  • Misafir 10 dakika önce
    idam kesin geri gelmeli. ne kadar eğitim de olsa çaydırıcılık olmalı. özellikle çok farklı millet grubunda oluşan ülkelerde bu oran daha da fazla. abd de ölüm cezası var ve olmalı.
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