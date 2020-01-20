DHA

İlçeye bağlı Tahta Köyü Yanalak Mahallesi ve Akarca Yaylası'nda 22 adresten hırsızlık yapıldığı şikayetleri üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT),Bektaş S. (19),Mert K. (18),Ali K. (17) ve Can E.'yi (20) bir evden hırsızlık yapmak isterken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin hırsızlığa gelirken kullandıkları araç ile içerisinde çaldıkları muhtelif ev eşyalarıyle ele geçirildi.

22 ADRESİ SOYUP, HURDACIYA SATMIŞLAR

Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken, şüphelilerin Kadirli ilçesi bölgesindeki haberleşme ve enerji nakil hatlarını çaldıkları, kamu kurum ve kuruluşları ile yayla evlerinin de aralarında olduğu 22 adresten hırsızlık yaptıkları saptandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet markası ve modeli kazınmış av tüfeği ve mutfak araç gereçleri ile çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi.

Şüphelilerin çaldıkları malzemeleri Adana'nın Ceyhan ilçesindeki hurdacılara sattıkları da tespit edildi. 3 gündür sorguları süren 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.