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Osmaniye'de enkaz altında kalan kedi 42 saat sonra kurtarıldı

Depremin vurduğu illerden biri olan Osmaniye'de, enkaz altına kalan bir kedi 42 saat sonra kurtarıldı

Osmaniye'de enkaz altında kalan kedi 42 saat sonra kurtarıldı
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AA

Osmaniye'de depremde yıkılan binanın altında kalan kedi, 42 saat sonra canlı olarak çıkarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Raufbey Mahallesi'nde çöken Metin Tamer Sitesi'ndeki 10 katlı apartmanın enkazında arama yapan ekipler, kedi sesi duydu.

AA'nın haberine göre; sesin geldiği alanda yapılan çalışmada enkazdaki kedi sağ olarak kurtarıldı. Mama ve su verilen kedi, sağlık kontrolü için belediye barınağına götürüldü.

Fotoğraf: Twitter

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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