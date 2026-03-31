Osmaniye'de kağıt fabrikasında yangın
Osmaniye'de kağıt fabrikasında çıkan ve yanıcı maddelerin etkisiyle de büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü
Giriş: 31.03.2026 - 01:39
Osmaniye'de Dr. İhsan Göknal Mahallesi Kuzey Çevreyolu üzerinde bulunan kağıt fabrikasında henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikada bulunan yanıcı maddelerin etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye çevre ilçeler ile organize sanayi bölgesinden itfaiye ekipleri ve orman işletmeye ait arozözler sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
AA'nın haberine göre, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren söndürme çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yürütüldü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ