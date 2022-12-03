MHP lideri Bahçeli'nin kuzeni, trafik kazasında hayatını kaybetti (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Gaziantep'te dün gece meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kuzeni Ahmet Fettahlıoğlu'nun (66) cenazesi, Osmaniye'de Hasanbeyli Asri Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Fettahlıoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Hasanbeyli Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. İkindi vakti kılınan namazın ardından Ahmet Fettahlıoğlu'nun cenazesi, toprağa verildi.

Aynı kazada hayatını kaybeden, Fadıma Sevimli'nin cenazesi ise Düziçi ilçesindeki İrfanlı Camisi'nde kılınan namaz sonrası Yeni Düziçi Mezarlığı'nda defnedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Hasanbeyli İbrahim EMÜL

2022-12-03 17:32:14



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