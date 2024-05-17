Böcekli beldesinde böceğin ısırdığı Gökçe, öldü

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesi Böcekli beldesinde, evinin balkonunda oynarken ayağını zehirli böcek ısıran 5 yaşındaki Gökçe Erva Kınay, sağlık ocağına götürülüp, ardından fenalaşıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gündüz saatlerinde Böcekli beldesinde meydana geldi. Evinin balkonunda oynayan Gökçe Erva Kınay, fenalaşması üzerine ailesi tarafından sağlık ocağına götürüldü. Burada yapılan muayenede küçük Gökçe'yi ayağından zehirli böcek ısırığı tanısı konuldu. Ancak çocuğu hangi tür böceğin ısırdığı belirlenemedi. Düziçi Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ve iddiaya göre, yapılan tahlilleri temiz çıkan Kınay, taburcu edildi. İddiaya göre, gece yeniden fenalaşan küçük çoçuk, Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Gökçe, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.