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        Böcekli beldesinde böceğin ısırdığı Gökçe, öldü

        OSMANİYE'nin Düziçi ilçesi Böcekli beldesinde, evinin balkonunda oynarken ayağını zehirli böcek ısıran 5 yaşındaki Gökçe Erva Kınay, sağlık ocağına götürülüp, ardından fenalaşıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 23:20 Güncelleme: 17.05.2024 - 23:25
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        Böcekli beldesinde böceğin ısırdığı Gökçe, öldü
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        OSMANİYE'nin Düziçi ilçesi Böcekli beldesinde, evinin balkonunda oynarken ayağını zehirli böcek ısıran 5 yaşındaki Gökçe Erva Kınay, sağlık ocağına götürülüp, ardından fenalaşıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, gündüz saatlerinde Böcekli beldesinde meydana geldi. Evinin balkonunda oynayan Gökçe Erva Kınay, fenalaşması üzerine ailesi tarafından sağlık ocağına götürüldü. Burada yapılan muayenede küçük Gökçe'yi ayağından zehirli böcek ısırığı tanısı konuldu. Ancak çocuğu hangi tür böceğin ısırdığı belirlenemedi. Düziçi Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ve iddiaya göre, yapılan tahlilleri temiz çıkan Kınay, taburcu edildi. İddiaya göre, gece yeniden fenalaşan küçük çoçuk, Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Gökçe, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan küçük çocuğun cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Gözyaşlarıyla toprağa verilen minik Gökçe'nin ölüm nedeni, otopsi sonucuyla kesinlik kazanacak.

        Minik Gökçe'nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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