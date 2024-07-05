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        Osmaniye'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 21:38 Güncelleme: 05.07.2024 - 21:40
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        Osmaniye'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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        OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

        Kaza, Koçlu Yolu Akarca mevkisinde meydana geldi. Mahmut Acarca yönetimindeki 80 KL 095 plakalı otomobil, Ramazan K. yönetimindeki 80 LH 434 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Mahmut Acarca, eşi Fatma Acarca ve Ramazan K. yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatma Acarca, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden yaralılardan Mahmut Acarca'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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